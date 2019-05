Wolfkrieg - Wolvish Reign Chronique Wolvish Reign

MONDFINSTERNIS avec Galdrastafir, son nouvel album, c’est avec un soulagement non dissimulé que je m’attelle à l’autre projet des deux mêmes Russes : WOLFKRIEG. J’avais peur qu’il se remette à se fourvoyer dans des ambiances instrumentales ou dans de nouveaux hommages sans grand intérêt, comme cela avait été le cas entre Fire of Ragnarök (2017). Ces deux très bons opus avaient été entrecoupés par un album de reprises de morceaux de BURZUM : Northern Tales : A Dungeon Tribute to Burzum, et les inutiles The Souls of Old Stones et Blood and Honor.



Mais non, absolument pas. Il s’agit bel et bien d’un véritable album, et dans la veine de ce qui me fait fondre. Alors je sais que les sonorités du groupe frôlent encore une fois le kitch, avec des claviers comme plus personne ne veut en utiliser, mais j’y suis sensible ! Comme je suis sensible aux ambiances créées par leurs frères de HOLDAAR. Des vocaux ultra-rêches qui vivent en harmonie avec des mélodies ultra-douces. Un mélange salé-sucré parfaitement équilibré. Mais pour certains une impression d’avoir le cul entre deux chaises. Ce qui ne me gène absolument pas vu la taille de mon postérieur qui parvient aisément à s’asseoir malgré l’espace.



Je fonds à tous les titres. Mais je n’ai pas fondu à la première écoute, parce que cela fait maintenant un bon moment que je connais la formule et que mon cerveau s’est fait plus exigeant. Une première écoute se fait toujours d’une manière plus « fermée », parce qu’on ne sait pas ce qui nous attend. Parce que rien ne nous est encore familier et que nous avons un esprit trop éveillé face à la nouveauté. Et ensuite, on se laisse pénétrer, on se rend compte de ce qui nous avait échappé, on apprécie. Et après plusieurs écoutes, je fonds. Principalement grâce aux pistes « Wolvish Reign », « Dead Knights of Reich » et « Arms of White North ». La première pour les parties claviers / piano, la deuxième pour la mélancolie qui règne d’un bout à l’autre, la troisième pour le côté atmosphérique des claviers, très beau résultat bien différent du reste ici !



Mais il n’y a pas de titre qui me déplaise, même « Lili Marleen ». C’est une reprise de la célèbre chanson allemande inspirée du poème écrit par Hans Leip. Pas étonnant de la retrouver ici quand on connait son histoire. Elle a été utilisée durant la seconde guerre mondiale aussi bien d’un côté que de l’autre. Oui, les nazis l’ont eu en adoration et on a souvent entendu sans que cela soit confirmé que cette chanson était diffusée durant les assassinats des Einsatzgruppen. Et oui, elle a été reprise par les Alliés dans leur propre langue, pour que finalement ce soir Marlène Dietrich qui en récupère les droits. Et depuis c’est depuis un symbole de libération qui est même devenu un hymne anti-nucléaire… Je pense que tout le monde saisit cependant que ce n’est pas pour ses dernières versions que WOLFKRIEG l’a choisie…



