Baptisé Cadaver Circulation, ce troisième album célèbre à nouveau l’union entre Krypts et le label Dark Descent Records. Une collaboration qui dure depuis maintenant quelques années et qui n’a semble-t-il aucune raison de s’arrêter. Toujours du côté des choses qui ne bougent pas, c’est une fois de plus Otso Ukkonen (batteur de Krypts donc) qui s’est chargé de l’enregistrement et de la production de l’album. Le résultat, très proche de ce que l’on pouvait trouver sur



Calqué sur le même format que ses prédécesseurs avec six titres pour moins de quarante minutes, Cadaver Circulation ne ressemble pourtant ni exactement à Cadaver Circulation semble marqué par un certain regain de vitalité même s’il conserve pourtant cette apparence de cortège funèbre.

Plus franches et plus appuyées, ces quelques séquences dispensées toujours avec retenue donnent à entendre un Krypts plus conquérant et plus agressif. Un postulat, somme toute, évident à l’écoute de l’excellent "Sinking Transient Waters" qui ouvre ainsi l’album tambour battant. Du haut de ses sept minutes et quelques secondes, ce titre est probablement l’un des plus nerveux et rentre-dedans que le groupe ait jamais composé à ce jour. Et, cerise sur le gâteau, on retrouve même un peu de ce groove qui faisait selon moi défaut à son prédécesseur (notamment sur ces passages entamés à 0:22 et 4:16). Les titres restant ne suivent bien évidemment pas le même schéma mais possèdent néanmoins pour la plupart leurs lots d’accélérations plus ou moins franches (ces tapis de double sur "he Reek Of Loss" à 1:08, "Mycelium" à 1:03 et "Echoes Emanate Forms" à 3:56 ou ces courtes séquences tout en blasts sur "Mycelium" à 2:29, "Vanishing" à 1:36 ou bien encore "Circling The Between" à 2:20 et 4:53) et de passages plus ou moins groovy comme sur "The Reek Of Loss" à 1:59 ou "Mycelium" à 1:13.



A l’opposé de ces accélérations (bien qu’intrinsèquement lié), ce fameux Death/Doom atmosphérique aux progressions subtiles et envoûtantes. Cela peut paraître particulièrement cliché à écrire mais Krypts semble bien avoir atteint ici une certaine maturité en conjuguant avec talent ce qui faisait le charme de son premier album, encore un petit peu brut de décoffrage, et ces atmosphères plus travaillées qui constituent l’essentiel de son prédécesseur. De ce riffing tout en pesanteur se dégage grâce à ce mélange d’harmonies travaillées et autres leads sinistres un profond sentiment de désespoir, non pas celui empreint d’un certain romantisme comme ont pu le faire quelques groupes anglais au début des années 90 mais plutôt celui marqué par une triste fatalité. Cette même fatalité qui caractérise les thèmes abordés par les Finlandais, qu’il s’agisse d’histoires inspirées de la mythologie de Lovecraft ou d’autres sujets plus concrets. Quoi qu’il en soit, un titre tel qu’"Echoes Emanate Forms" symbolise parfaitement cette sensation tant il semble vouloir nous aspirer par le fond, quoi qu’il en coûte. Mais les passages de ce genre sont nombreux à l’écoute de Cadaver Circulation faisant de cette impression la composante principale de ces atmosphères développées tout au long de ces trente-sept minutes.



Sous le charme de ce nouvel album dès les premiers instants, seules quelques écoutes supplémentaires ont été nécessaires pour que soit confirmée cette première bonne impression. Par contre, plus je le fais tourner et plus je l’apprécie, en grande partie grâce à cet équilibre fragile sur lequel il repose mais aussi grâce à la qualité de ses riffs, les atmosphères qui s’en dégagent et la puissance implacable de ces compositions. Entre ces riffs funéraires plombés desquels émanent une ambiance de mort, ces soubresauts retrouvés insufflant une bonne grosse dose d’énergie et un soupçon de brutalité à l’ensemble ainsi que ces quelques moments au groove typiquement finlandais, Krypts n’a rien changé de sa formule et livre pourtant ici son meilleur album à ce jour. 