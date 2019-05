Sigillum Diabolicum - Ordo Repugnant: Les maux du monde moderne Chronique Ordo Repugnant: Les maux du monde moderne

SIGILLUM DIABOLICUM a du talent pour souiller la beauté. Et j’aime qu’on souille la beauté. Mais pour souiller la beauté, il faut déjà la créer, et ensuite... la souiller. Nos Français sont véritablement des maîtres pour y parvenir. Et de plus en plus. C’était déjà flagrant sur l’album des débuts en 2010 : Chroniques de l’infamie, ça avait été l’explosion sur la suite sortie en 2014 :



Et bien ce troisième album, après 5 ans d’absence, met la barre encore un peu plus haut. Ses compositions respectent donc la loi édictée plus haut, avec une base black mélodique. Oh oui, les riffs sont entrainants et les ambiances envolées. Mais par-dessus, les musiciens peignent du noir. Des effets de larsen, des instruments qui arrivent selon les passages à hurler ou à balbutier, des vocaux râpeux et agressifs… Ils souillent la beauté qu’ils ont constuite, et c’est magnifique. Aussi fort et poétique qu’un visage angélique barbouillé de foutre.



Chaque piste respecte cet équilibre d’un naturel évident. Sûrement parce que l’influence majeure est la vie qui nous entoure, que nous menons. La beauté ambiante constamment salie, puante et malsaine. Les noms de l'album et des morceaux donnent d’ailleurs des indices sur l’état de pensée : « Bleu ! Blanc ! Rance ! » avec en plein milieu un rototo de circonstance, « Vers et pour l’unique : Chemin de la crasse », « Agonie du rédempteur : Sur l’autel de mammon »… Des titres en français, comme les vocaux. Et si on les aurait aimés encore plus audibles, on saisit certaines parties et l’on vient vite à les crier intérieurement au fil des écoutes.



Pendant 40 minutes nous prenons de plein fouet ces excellentes mélodies et ces terrifiantes désillusions. C’est comme si CELESTIA et ses côtés clairs avait forniqué avec THE ARRIVAL OF SATAN et ses ambiances déglinguées. Pourtant SIGILLUM DIABOLICUM n’est ni l’un ni l’autre. Il est dérangé à sa manière. Personnel et singulier. Chaque élément étant important dans l’ensemble du résultat.



Les vocaux surtout sont parfaits. Ils tentent des effets et les réussissent, comme les cris sur la dernière piste, comme les alternances de timbre rauque et de voix possédée qui donnent les frissons. Comme les superpositions de voix, ou encore comme le petit écho qui accompagne certaines fins de syllabes.



