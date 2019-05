Sabbath Assembly - A Letter of Red Chronique A Letter of Red





Une démarche que A Letter of Red poursuit pourtant majoritairement, mettant uniquement la part doom des Ricains en sourdine. Entre riffs se situant sur la crête séparant le hard rock du heavy metal et envolées lyriques et atmosphériques, touchant du doigt un psychédélisme fragile, ces nouvelles quarante-deux minutes vont plus loin dans cette nouvelle énergie qu’a trouvée Sabbath Assembly. Dès « Solve et Coagula », et davantage sur la merveilleuse « The Serpent Uncoils » (brrrrr, ce pont ému et émouvant), l’impression de tenir une nouvelle démonstration du talent de la bande se concrétise, ses mélodies étranges, complexes et efficaces à la fois, se retrouvant avec plaisir.



Un plaisir qui malheureusement ne dure pas avec la même régularité que lors de A Letter of Red se basant plus qu’auparavant sur Jamie Myers et sa voix susurrée, déclamée, tremblotante... Comme pour combler un vide que les autres instruments laissent vacant. Si quelques mélodies éveillent notre attention (« Ascend and Descend » et surtout les dissonances de « Hymn of the Pearl », transmettant ce paradoxe habitant la formation, entre ombre et lumière), il faut attendre la fin de l’album pour renouer avec cet équilibre de chat marchant sur les toits qui fait la force de cette musique, l’alliance des oppositions frôlant jusque-là l’incohérence à force d’inconstance.



Car « From the Beginning » et « A Welcome Below » rappellent que Sabbath Assembly n'est toujours pas un groupe comme les autres, que, dans ce quartier surpeuplé qu'est le metal à chanteuse, il a son pavillon bien particulier à lui, une identité forte et hors du temps le rendant à part. Deux derniers morceaux qui ne donnent pas envie de jeter une nouvelle fois le projet aux oubliettes, tant ils transpirent une sentimentalité nue, fine, envoûtante. A Letter of Red est donc une lettre pleine de promesses... où trop peu se concrétisent. La prochaine fois, peut-être ?

