Swarm - Division & Disharmony Chronique Division & Disharmony

Cela fait plusieurs mois, voire presque deux ans, que je voulais vous parler d'un coup de cœur, devenu groupe de potes, que mes amis et moi apprécions voir en live, pour la musique, oui, mais aussi pour papoter.

Je parle ici de ce fameux groupe rencontré avec mon meilleur ami lors d'un tremplin, où nous étions que les deux seuls clampins dans la fosse. Ce groupe qui était présent pour l'initiation de mon petit frère aux concerts Metal.

Ouais, Swarm, c'est mine de rien beaucoup d'instants de vie...



Mais c'est surtout un groupe qui l'affirme : Sick of Djent, let's Groove !



Formé en 2013, les antibois ont commencé en plein dans la mouvance Djent. Leur pari était risqué : faire du Groove à l'ancienne, en apportant une touche actuelle. En 2017 paraît leur premier skeud, Division & Disharmony, et autant être franc, c'est un disque qui a subi bien des épreuves.

Si la plupart avaient bien dépasse la vingtaine à l'époque de l'enregistrement de l'album, c'est par la sueur, le sang (et leurs moyens) qu'ils ont progressé. Ils avaient collaboré avec un studio qui avait fait n'importe quoi... C'est-à-dire perdre des heures de travail, quitte à renvoyer des fichiers corrompus ou des titres dans un stade non-finalisé ! C'est donc avec cet embryon mal en point qu'ils ont dépêché un autre studio qui avait la lourde tâche de rétablir les pièces détachées qu'il avait.



Division & Disharmony, the groove that should not be ? Non, il est là, et ils ont bien fait de persévérer ! Alors on va tout de suite éliminer les défauts qui sont inhérents à une production compliquée : le son peut parfois sembler plat, il peut y avoir des morceaux en dessous dans le traitement (forcément, si les pistes ont dû être remontées de bric et de broc...). Par ailleurs, on notera le défaut propre à toute première production indépendante : le style n'est pas encore bien défini, et certains morceaux ont du mal à coller avec le reste. J'ai toujours un petit coup de mou lorsque j'arrive sur « Bloodcore », un peu longuet, ou « Another Moment to Die » qui, arrivant vers la fin, me lasse et du coup je décroche. Je pense aussi au morceau instrumental, assez long et difficile à appréhender, là où le reste est d'une efficacité fulgurante.



Car, oui, l'album reste redoutable comme je l'attends dans le Groove. Que ce soit les lignes mélodiques qui ajoutent des éléments sensibles après des riffs en béton armé (« Rest of My Dust », putain!), des passages rythmiques qui te donnent juste envie de tout défoncer (« It Never Happened », « No Man's Land », « No Gods No Guns »), Swarm a des palettes de coups pour t'en mettre plein la tronche. Cette diversité de mandales étant permise par la complémentarité des membres du groupes : entre un gratteux purement inspiré groove à la Sepultura, un autre plus orienté Hardcore, en résulte un son généreux, rempli de supers idées. T'auras tous ces mélanges dans « Written in Blood » ou « The New Order »... Et même plus avec un « Headtrip » très sensuel : de quoi se rapprocher avant de jouer des coudes !



Bien sûr, l'album laisse un goût de « on en veut plus », on ne se sent pas rassasié. Mais cet album était une première plate-forme, un tremplin (et pas que pour deux gusses) vers d'autres rencontres, d'autres tournées et, surtout, des expériences avec un autre line-up, solide, qui a encore plus la rage de se défoncer sur scène. Car le live devient leur terrain de jeu. Au fil des dates, Swarm gagne en attitude, le style s'affine. Division & Disharmony est un premier jet ; la suite, elle, ne sera pas là pour déconner.



Marquez votre calendrier, car Swarm vous donne rendez-vous à la fin de l'année pour leur second longue-durée. Je l'ai déjà écouté, et je peux vous le garantir : vous n'êtes pas prêts.

Alors chopez Swarm en live, et, surtout, échauffez-vous bien !

