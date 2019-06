Encoffinized - Chambers Of Deprivation Chronique Chambers Of Deprivation

Continuons d’explorer le roster du label Maggot Stomp en nous intéressant aujourd’hui au cas d’un groupe californien du nom d’Encoffinized. Après une première démo intitulée Interdimensional Abominations Of The Dark Abyss parue il y a deux ans sur Headsplit Records, le groupe qui évolue depuis ses débuts sous la forme d’un duo a sorti cette année son tout premier album. Baptisé Chambers Of Deprivation, ce disque à l’artwork particulièrement chatoyant ne s’embarrasse d’aucune fioriture puisque du haut de ses sept titres, celui-ci ne dépasse même pas les vingt-trois minutes. Autant vous dire que le tour de la question sera donc vite fait...



A l’image de cette illustration plutôt dépouillée évoquant ces œuvres de seconde zone croisées sur certains albums des années 90, la musique d’Encoffinized s’inscrit sans grande surprise dans le registre d’un Death Metal à l’ancienne, sale, abrasif et tout ce qu’il y a de plus primitif. A ce titre, la production particulièrement décharnée avec notamment cette caisse claire qui claque juste comme il faut et ces guitares hyper rugueuses participent en tout cas dès les premières écoutes à l’immersion dans l’univers rétrograde des deux américains.



Passé une courte introduction sur fond de bruits inquiétants faisant écho à n’importe quel film d’horreur de série B avec des extra-terrestres dedans, Encoffinized s’empresse de délivrer la bonne parole à l’aide d’un Death Metal dégoulinant rappelant les premières heures d’un certain Undergang, c’est-à-dire avec ses qualités mais aussi ses défauts…

Ainsi, le caractère plutôt redondant et surtout extrêmement primitif de certains riffs tendent tout de même à rendre quelques séquences de ce Chambers Of Deprivation plutôt anecdotiques. Trop « simples » pour être convaincants, ces moments passent mais sans grand plaisir, affectant bien évidemment l’appréciation globale que l’on peut avoir de ce premier album ("Rotting Away" à partir de 1:32, "Interdimensional Abominations Of The Dark Abyss" à 0:56, le riff de "Crushed At The Left Hand" entamé à 0:18 ou encore celui de "Funeral" à 0:13, etc). Rien de rédhibitoire pris dans l’ensemble de ce premier album mais ces quelques instants manquent néanmoins d’un caractère plus marquant qui aurait fait évidemment toute la différence.

Paradoxalement, ce même caractère primitif et dépouillé va insuffler un côté animal aux compositions d’Encoffinized avec notamment des passages particulièrement jouissifs, que ce soit lors d’accélérations menées pied au plancher ("Rotting Away" à 2:57, "Metamorphic Putrefaction" et ses tchouka-tchouka hyper Punk entamés à 0:51, "Crushed At The Left Hand" à 1:31, les premières secondes tonitruantes de "Chambers Of Deprivation" ainsi que ce passage à 2:03...) ou lors de riffs hyper efficaces ou de séquences au groove absolument redoutable ("Rotting Away" à 3:23, "Interdimensional Abominations Of The Dark Abyss", "Metamorphic Putrefaction", le début de "Funeral", "Chambers Of Deprivation" à 0:10, etc). Bref, largement de quoi compenser et faire oublier les quelques défauts évoqués dans le paragraphe précédent et ainsi prendre son pied à l’écoute de ce Death Metal cradingue et purulent. D’autant qu’à la manière d’un David Torturdød, le growl profond de monsieur Chris "Father Mullet" Johnson se montre particulièrement monolithique, apportant ainsi avec lui une bonne grosse couche de gras supplémentaire.



Si ce premier album d’Encoffinized n’est probablement pas la meilleure sortie parue sous la bannière de Maggot Stomp Records (on lui préfèrera notamment les démos de Frozen Soul et Gutless), il n’en reste pas moins que ce Chambers Of Deprivation saura tout de même se faire apprécier des aficionados de ce genre de Death Metal primitif qui de toute façon, à l’exception de ces séquences plus anodines, ne demandent pas davantage que du riffs nauséabond, des accélérations à s’abîmer la caboche, un peu de groove et un growl des profondeurs de la Terre. Et pour le coup, on trouve de tout cela chez Encoffinized.

2019 - Maggot Stomp Records Death Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Encoffinized

Death Metal - Etats-Unis

tracklist 01. Rotting Away (04:20) 02. Interdimensional Abominations Of The Dark Abyss (03:03) 03. Metamorphic Putrefaction (03:32) 04. Crushed At The Left Hand (03:25) 05. Funeral (03:32) 06. Stillborn Embryonic Death (02:08) 07. Chambers Of Deprivation (02:39)

Durée : 22:39

line up Chris Johnson / Chant, Guitare

Max Baxter / Batterie

parution 15 Février 2019

