Dans cette fourmilière particulièrement dense et florissante qu’est la scène Death Metal underground américaine, on trouve un certain Rotted. Originaire de l’Illinois et en activité depuis 2016 à la seule initiative du multi-instrumentiste Dylan Jones, le groupe publie sa première démo l’année suivante avant de passer aux choses sérieuses avec la sortie début 2018 d’un premier album intitulé Pestilent Tomb et sur lequel on retrouve d’ailleurs les deux titres de cette première démo. Disponible tout d’abord en cassette via le label américain Headsplit Records, celui-ci sera rapidement édité au format CD par Dark Blasphemies Records (label espagnol spécialisé généralement dans la sortie de compilations de groupes plus ou moins obscurs) mais également en vinyle depuis maintenant quelques mois grâce à Nuclear Abominations Records (Adramelech, General Surgery, Anatomia...).



Fait avec les moyens du bord, Pestilent Tomb s’inscrit dans une démarche plutôt D.I.Y. puisque de l’enregistrement au mixage en passant par le mastering et l’artwork, tout a été fait par des connaissances vraisemblablement proches de Dylan Jones. Un esprit Punk pour un groupe qui, sans surprise, s’adonne à la pratique d’un Death Metal à l’ancienne à la fois rudimentaire et chargé en atmosphères sombres, crasseuses et horrifiques.

Cependant, s’il joue la carte d’un rétro Death classique et sans grande originalité, Rotted préfère le versant groovy et mid-tempo de la chose plutôt que celui à base de tchouka-tchouka et autres délices rythmiques hérités justement de la scène Punk du début des années 80. Bien entendu, Dylan Jones n’est pas sans nous dispenser par-ci par-là de quelques accélérations bien senties ("Stench Of Death" à 2:19, "...And Now I Rot" à 0:52 et 2:55, le début de "Festering In Slime", les trente dernières secondes de "Pestilent Tomb" et ainsi de suite...) mais les trois quarts de l’album sont tout de même menés à une cadence relativement modérée et surtout avec cet espèce de groove redoutable qui n’est pas sans rappeler parfois un certain Undergang. Certes, moins marquée que chez les Danois, on retrouve cette même faculté à faire dodeliner les têtes grâce à des séquences chaloupées toujours aussi irrésistibles, putrides et efficaces ("Stench Of Death" à 0:16, "...And Now I Rot" à 1:19, "Festering In Slime" à 0:46, "Rotted Remains" à 0:41, "Diseased" à 0:42, "Beyond The Grave" à 1:20...).

Simples et primitifs, les riffs dispensés par Dylan Jones ne vous feront probablement pas tomber à la renverse. Pour autant, ces derniers demeurent de bonne composition, réussissant ainsi à ne jamais sombrer dans l’anecdotique ou l’ennuyeux. Un point capital qui se doit d’être signalé puisqu’il va rendre chaque écoute particulièrement plaisante malgré cette espèce de « facilité » et cette nature parfois un peu redondante. En tout cas une chose est sûre, outre ce groove évoqué quelques lignes plus haut, ces riffs portent en eux ces fameuses atmosphères putrides et pestilentielles qui vont apporter ce charme suranné et pourtant fondamental à ce genre de Death Metal qui à défaut de surprendre qui que ce soit, répond à l’essentiel du cahier de charges (de cette production granuleuse à ce growl monstrueux en passant par ces ambiances de morts). La seule chose que l’on pourrait éventuellement reprocher à Dylan Jones c’est cette cruelle absence de solo puisqu’à l’exception de "Stench Of Death" à 2:47 il n’y en a pas un seul tout au long de ces quarante-cinq minutes. C’est vraiment dommage car ce soupçon de mélodies supplémentaires (quelles soient viciée, intenses ou foutraques) apporte en règle général un gros plus à ce genre de compositions. M’enfin il en faudrait bien davantage pour que j’en arrive à ne pas vouloir m’écouter ce premier album franchement plutôt réussi dans son genre.



Si Pestilent Tomb manque peut-être un poil d’originalité (Dylan Jones y va même de sa petite reprise de Grave pour conclure ce premier album), il réussit néanmoins à séduire par ces riffs entêtants et nauséabonds, ce groove particulièrement irrésistible et ces ambiances poisseuses évoquant milles et une horreurs. Et si ce premier album ne s’inscrit pas dans la liste des disques qui marqueront l’histoire, ses qualités propres le classe néanmoins parmi les bonnes trouvailles de l’année passée offrant à découvrir un groupe que les amateurs de ce genre de Death Metal de fond de caves devraient apprécier sans trop tortiller. La suite, d’ores et déjà disponible sous la forme d’une seconde démo sur laquelle je reviendrai prochainement, ne fait d’ailleurs que confirmer le potentiel de Rotted. A suivre donc...

