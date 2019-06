Possessed - Revelations Of Oblivion Chronique Revelations Of Oblivion





Car à l’instar de la dernière livraison du binôme Kam Lee/Rick Rozz il y’a à boire et à manger, au programme du réussi comme du passe-partout et du franchement ennuyeux, ce qui va faire passer l’auditeur par tous les états. Mais en outre ce qui va surtout poser problème c’est la longueur excessive de cet opus qui s’étale à n’en plus finir, et dure pas loin d’une heure ce qui est nettement trop. En effet la plupart des compos vont tourner majoritairement autour des cinq minutes et souffrir ainsi d’une redondance et répétition des idées, qui vont trop rapidement intervenir malgré la meilleure volonté de la bande. Pourtant cela avait bien commencé vu qu’après une courte introduction (où se mélangent les cloches et une ambiance symphonique horrifique), voici que déboule l’excellent « No More Room In Hell » qui va tabasser pratiquement en continu, et montrer ainsi une énergie folle et l’envie d’en découdre. Sans prendre de risques on est en présence d’un pur morceau de Thrash à l’ancienne, ponctué d’un court moment de ralentissement et de parties leads ultra-efficaces (qui vont être une constante par la suite) où les guitaristes se font plaisir, mais dès la plage suivante les premières défaillances vont apparaître au grand jour. Bien que possédant une rythmique enlevée intéressante « Dominion » va faiblir dès que ses géniteurs lèvent le pied et décident de ralentir l’allure, tant on ressent ici une accroche plus laborieuse et une inspiration qui se perd un peu en tournant dans le vide. Cela est identique sur l’intéressant « Damned » dont les parties plus lourdes plombent un entrain jusqu’ici sympathique à défaut d’être grandiose. Si les mecs arrivent à composer des riffs et passages puissants et remuants quand ils sont joués à fond, dès que le tempo baisse de façon significative cela est une toute autre histoire, tout comme les extensions qui n'en finissent pas et ennuient prodigieusement l’ensemble.



Ce constat s’applique également sur le varié et entrainant « Demon » qui finit pourtant par s’émousser vu qu’on a l’impression qu’il ne va jamais se terminer, s’étant sans doute inspiré des dernières sorties à rallonge d’EXODUS. « Shadowcult » bien qu’étant plus direct et radical souffre lui-aussi de cette volonté d’étirer les plans au maximum alors que là-encore les choses partaient de la meilleure des manières, tout comme sur l’intéressant « Omen » mais qui met beaucoup trop de temps à démarrer (à cause d’une introduction dont on ne voit pas le bout). Avec « Ritual » et « The Word » c’est ici l’écriture qui fait défaut, tant on a déjà entendu ce genre de plans par le passé mais en plus intéressant, ce qui fait qu’après un court instant d’accroche on finit par lâcher l’affaire et écouter cela d’une oreille distraite (vu que ces compos font vraiment office de remplissage). Mais heureusement le vétéran Daniel Gonzalez (qui a composé la majorité de cette galette) montre qu’il arrive à faire encore de très bonnes choses, preuve en est le redoutable et homogène « Abandoned » où lui et ses acolytes retrouvent de l’attrait par un aspect plus frontal et ramassé que l’on aurait aimé entendre plus fréquemment. Et avec l’étonnant « Graven » qui termine les débats on est en présence d’une mélodie plus affirmée via un côté Heavy-Hard pas dégueu du tout, qui trouve facilement sa place, tout en faisant regretter du coup qu’un grosse partie de ce « Revelations Of Oblivion » donne la sensation (justifiée ou non) d’avoir été joué un peu trop en pilotage automatique (il suffit d’entendre les nombreux riffs semblables et plans de batterie similaires pour s’en rendre compte).



Sans être un loupé général on ne peut qu’être malgré tout déçu tant le pedigree des membres présents est des plus intéressants, mais ceux-ci donnent régulièrement la sensation de ne pas franchement se fouler (tout comme le dessinateur Zbigniew Bielak pour sa pochette immonde, qui est un clin-d’œil à la version censurée des fameuses sept églises). D’ailleurs même s’il y’a des idées et passages bien foutus il faut avouer que cela manque de hits et de futurs classiques, vu que même les meilleurs titres n’ont pas la folie pour tenir la distance dans le futur. Si tout n’est pas à jeter c’est néanmoins trop juste pour résister aux assauts du temps vu le côté banal et général qui en ressort, et confirme une fois encore que les retours après des absences relativement conséquentes sont souvent loin d’être au niveau espéré, et finissent immanquablement par se faire rapidement oublier. Bref il aurait été sans doute mieux pour son créateur de continuer à faire vivre son glorieux passé plutôt que de vouloir se renouveler et se moderniser avec ce répertoire plus actuel, mais qui contrairement à l’ancien ne passera hélas jamais à la postérité. La vie est souvent cruelle et compliquée, ça n’est pas le mythique Jeff Becerra qui dira le contraire tant elle a été difficile pour lui que ce soit au sein de son groupe comme dans sa vie privée. Car considéré au même titre que MASTER comme un précurseur de la scène extrême américaine, POSSESSED a connu certes des hauts mais aussi beaucoup de bas si bien que ce troisième album est déjà un miracle en soi. Il faut dire qu’après la doublette « Seven Churches » /« Beyond The Gates » tout a fini par se désagréger en interne, ce qui a provoqué un arrêt des activités peu de temps après, avant un bref retour entre 1990 et 1993, puis de disparaître de nouveau des radars pendant quatorze longues années. Revenu avec une toute nouvelle formation (qui a depuis encore évoluée) le chanteur historique devenu entre-temps paraplégique (et qui est passé par un stade alcoolique et dépressif avancé) a enchaîné les concerts un peu partout sur la planète histoire de se refaire la main. Cela aura encore retardé ce passage en studio inespéré afin de mettre en boîte ce nouveau long-format, qui aura mis vingt-trois ans à voir le jour. 