EVOHE est un groupe français très sympa, mais qui met toujours un temps fou à sortir un nouvel album. Je me souviens très bien de la sortie en 2005 de Annwvyn. Cette fois-ci c’était chez Unlight Productions et il n’y avait plus que 6 pistes, pour pourtant une durée plus longue : 52mn. Les morceaux s’étalaient ainsi beaucoup plus, allant de 6 minutes pour le plus court, à 13 pour le plus long.



Cette fois-ci, ce sont 8 années qui ont passé. Le label a encore changé, et il s’agit maintenant d’un allemand, Folter Records. Bonne écurie, qui a sorti du ELITE, du ARCKANUM, du SCHRAT, du SKYFORGER ou encore du SAMMATH. Côté durée, cette sortie fait 62 minutes. Elle a donc encore gagné 10 minutes par rapport au précédent, et elle contient 9 morceaux. Cependant, il y en a aussi bien des courtes que des longues. Entre 2mn pour « Fylgja » et 17mn pour « The Thousand Eyes of a Lonely Soul ». Ce sont les extrêmes mais la durée approximative d’un titre d’EVOHE tourne vraiment autour des 6 ou 7 minutes. Le temps généralement de développer à chaque fois une atmosphère. Les musiciens aiment construire des titres de manière raisonnée, mais efficace, et ils s’appliquent pour placer couplets, ponts, et refrains réussis. Une pièce montée de black metal pagan à la française. Très peu de changements par rapport à ce que faisait le groupe sur l’album précédent, et les fans d’ambiances à la HIMINBJORG, NYDVIND ou même BELENOS vont apprécier.



Ce qui est plaisant, c’est que l’expérience des musiciens arrive à servir pleinement les morceaux. Même s’ils sortent peu d’albums, ils ont presque tous des projets parallèles, on citera MALMORT pour trois d’entre eux, mais aussi ALLOBROGIA, NAHAR et le petit URÐR. Ils ont le sens de la composition et savent mettre en valeur la présence de chacun d’entre eux. Il en ressort une harmonie, l’impression d’écouter des pistes d’une logique imparable. Une qualité qui peut aussi être considérée comme un défaut, car on n’est pas suffisamment bousculé par la musique. On l’apprécie, mais on ne se sent pas assez impliqué. On finit, en écoutant l’album d’une traite, par décrocher un peu.



Par contre, certains éléments parviennent toujours à nous remettre en place, comme le claquement de doigt d’un hypnotiseur. Généralement il s’agit des vocaux. Ce sont parfois les principaux, pas grâce à leur timbre qui est un peu trop monotone sur la longueur, mais par l’emploi du français. On a l’oreille qui apprécie et la tête qui se lève lorsque l’anglais laisse la place à notre langue. C’est dommage que ce soit seulement à quelques reprises. J’aurais beaucoup aimé que le français prenne plus de place. Ce sont les chœurs clairs, qui parsèment abondamment et efficacement les morceaux. En parlant des vocaux, il semblerait que chaque membre ou presque y ajouterait du sien. Il semblerait d’ailleurs que Corven de NEHEMAH ait aussi ajouté sa voix ! Sauf qu’il se fait appeler Valravn. Si cela pouvait lui redonner l’envie de relancer son groupe culte…



2019 - Folter Records Pagan Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. Differents Worlds 02. Nemesis (Hall of the Slain) 03. The Tears of Forgotten Times 04. ...of Ancient Lores 05. Fylgja 06. Eola Monumenta 07. Sleeping with Wolves 08. A Thunder of Misfortune 09. The Thousand Eyes of a Lonely Soul

Durée : 61:50

