Croc Noir - Mort Chronique Mort

Après une compilation en 2017 qui regroupait les EP Froid et Nuit, le groupe français CROC NOIR a enfin sorti son véritable premier album en décembre 2018. Et pour ceux qui n’étaient pas passés par la case Ombre, démo publiée quelques mois plus tôt, il va y avoir une surprise de taille : l’intégration dans le line-up d’un dénommé Cloporte, qui joue... de l’accordéon !



Et si c’est avant tout de lui que je parle, c’est que son instrument donne une toute nouvelle dimension à la formation, elle qui officiait dans un black metal pur, elle dont les compositions résonnaient tels les écrins noirs de DARKTHRONE par exemple. Cette saveur est toujours là, et c’est bel et bien un paysage tiré des années 90 qui apparaît lorsque l’accordéon n’est pas là, comme sur la première piste, « Dans l’abîme ». Sans accordéon, la musique de CROC NOIR est un hymne au monde obscur, mais avec des fenêtres qui laissent passer les rais de lumière. Les guitares lâchent des mélodies claires qui font assez écho au BM finlandais.



Finalement, le groupe est déjà efficace sans faire appel à l’accordéon. Son utilisation change pourtant tout, dès le deuxième morceau, « Au seuil du trépas ». C’est à la première minute que l’instrument pointe le bout de son nez, mais délicatement, superposé aux autres instruments et parfaitement intégré. Il ne va pas rester continuellement, mais jouer au chat et à la souris avec nos oreilles. Et à partir de là, c’est un effet pervers qui va venir nous grignoter la tête...



Car dès que notre esprit aura compris que l’accordéon est un instrument récurrent dans les compositions, il va l’attendre. Il va se demander quand il apparaîtra, il poussera un « ouf ! » de plaisir quand il résonnera au bout de 4 minutes à l’attendre sur « Tapis dans l’ombre ». Il se réjouira de l’entendre très tôt sur « Egérie funeste ». Il se dira « Bah, y a pas ? » à l’écoute de « Des feuilles mortes », alors qu’à la place on a au milieu un bon break avec des instruments traditionnels !



Du coup cet accordéon est une sorte de boite de Pandore. On l’adore, comme on l'adorait quand MYSTIC FOREST l'utilisait, mais il peut tirer un peu trop la couverture et lui, et reléguer au second plan le talent des autres musiciens. Morgue aux guitares et à la basse, Maraud à la batterie, Geist aux vocaux... ils font tous les trois un très bon taf dans le style trve black metal mélodique, avec des parties agressives, d’autres plus posées, mais toujours bien maîtrisées.



Je réfléchis peut-être un peu trop, mais c’est tout simplement que depuis que j’écoute l’album, depuis quelques mois, je trouve à chaque fois que l’accordéon est excellent, mais je culpabilise presque de penser à lui en premier quand je repense à la musique de CROC NOIR !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2018 - Wolfspell Records Black Metal mélodique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Croc Noir

Black Metal mélodique - 2016 - France

écoutez Égérie funeste

tracklist 01. Dans l'abîme 02. Au seuil du trépas 03. Tapis dans l'ombre 04. Égérie funeste 05. Des feuilles mortes 06. Transi d'effroi 07. Seul

Durée : 50:16

parution 21 Décembre 2018

Essayez aussi White Death

White Death

2017 - Werewolf Records Children Of Bodom

Follow The Reaper

2001 - Nuclear Blast Records Equilibrium

Turis Fratyr

2005 - Black Attakk Sacramentum

The Coming Of Chaos

1997 - Century Media Records Sacramentum

Thy Black Destiny

1999 - Century Media Records