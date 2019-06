Overkill - The Wings Of War Chronique The Wings Of War





Avec sa pochette engageante bien old-school toujours signée Travis Smith, ce dix-neuvième ( !!! ) album des Américains (le premier avec Jason Bittner de Shadows Fall aux fûts) avait donc la lourde tâche de relever le niveau et même si - à l’instar de bon nombre d’albums du wrecking crew - il lui faudra un petit paquet d’écoutes pour totalement se révéler, il surpasse allègrement son ainé et s’imposera comme un très bon album à un ou deux petits défauts près.Rassurons-nous déjà d’entrée de jeu, pas de variations stylistque hasardeuse à la « I hear Black » à déplorer ici, OverKill continue à faire ce qu’il fait le mieux à savoir un thrash old school, accrocheur et bien souvent mâtiné d’influences punk/hardcore (« BatShitCrazy », avec son chorus rappelant vaguement « Bold Face Pagan Stomp »), emmené par un Blitz une fois de plus au taquet (ces cris sur « A Mother’s Prayer » mazette !), rarement pris en défaut (nous reviendrons sur l’immonde « Welcome To The Garden State » plus tard…) et nous gratifiant de quelques gimmicks bien sympatoches de sa voix unique et inimitable (ce break à 2’ sur « Believe In The Fight » par exemple). Pour ce qui est de l’aspect le plus direct et véloce il faudra être bien attentif dès l’entame d’album car c’est essentiellement sur « Last Man Standing » et « Believe In The Fight » que les New Yorkais enverront la sauce, reprise quelques temps plus tard sur la sympathique et accrocheuse « A Mother’s Prayer » ou encore les quelques accélérations de « Hole In My Soul ». Ne vous attendez toutefois pas à quelque excès de vitesse, ce n’a jamais été le propos du combo et ce n’est pas sur ce nouvel opus que cela va changer, le reste de l’album donnant bien volontiers dans un thrash mid-tempo groovy (« Head Of A Pin », « Where Few Dare to Walk », « Out On The Road-Kill, « Hole In My Soul ») voire pépère (un peu trop parfois sur une « Distorsion » par exemple qui peine à décoller malgré une intro intéressante mélodique au départ puis devenant menaçante). Et quand bien même le riffing de la paire Tailer/Linsk n’atteindra pas les sommets connus par le passé que ce soit sur « Ironbound » ou même par leurs prédécesseurs, ce nouveau rejeton nous réserve quand même quelques bons moments de headbang enfiévré et c’est déjà bien plus qualitatif que sur « The Grinding Wheel » soyons honnête et ne boudons pas notre plaisir. Même remarque pour l’autre taulier DD Verni qui, sans nous offrir une prestation spécialement bluffante, saura comme à son habitude maintenir une assise rythmique solide et dynamique avec mention spéciale à l’intro et aux lignes de basse de « Where Few Dare To Walk » un peu à la « Five Magics » et qui pilotent un bon titre mid-tempo qui prendrait même presque parfois – et avec l’aide des lignes de chant de Bobby – des faux airs de « The Thing That Should Not Be ».J’évoquais un peu plus haut les influences punk-hardcore palpables depuis toujours chez OverKill et si elles peuvent accoucher du meilleur (par exemple ici « BatShitCrazy »), on aurait malheureusement souhaité une Interruption Volontaire de Composition dans le cas spécifique de « Welcome To The Garden State », véritable purge hardcore thrash au refrain digne d’un mauvais groupe de punk new-yorkais un peu plus énervé que la moyenne et que dire de ces sing along affligeant qui clôturent le titre ?... Et ces paroles totalement débiles (… sans blague ?) ?... Ok les couplets bourrent mais difficile de s’y raccrocher pour autant, et le pire c’est qu’elle prendra très certainement une place de choix dans la setlist des Américains vu son côté ‘’dynamique’’, beurk j’en grince déjà des dents. L’autre point noir principal de cet album c’est l’absence de leads ou solo réellement intéressants, Dave Linsk semblant quelque peu en panne d’inspiration depuis le génial « Ironbound » sur lequel il nous avait délivré une performance incroyable (était-il alors au-dessus de son niveau réel ?). Ici, même si sa prestation est loin d’être mauvaise « The Wings Of War » manque cruellement de solo vraiment marquant, dommage. Enfin – même si c’est un détail – la bonus track « In Ashes », mid tempo assez mélodique, s’avère totalement chiante voire inutile avec desde Blitz plus que dispensables, pour une fois une bonus track qui mérite de le rester…Au final il ressort ce « The Wings Of War » un côté simple et efficace assez sympathique, un peu à la « W.F.O. » . Et même si quelques ombres viendront ternir le tableau (absence de leads vraiment marquants, la pénible « Welcome To The Garden Sate ») nul doute que ce dix-neuvième opus des vétérans du thrash trouvera aisément sa place chez les fans du groupe et qu’il surpassera sans problème son prédécesseur en terme de longévité en plus de fournir deux ou trois titres qui devraient facilement trouver leur place dans la setlist des Américains et dévoiler sur scène leur facette la plus accrocheuse (je pense à « Believe In The Fight » en premier lieu mais aussi « Last Man Standing » ou « A Mother’s Prayer »). Un nouveau rejeton qui redresse donc la barre et ne fera pas tache dans la discographie d’un groupe au capital sympathie inébranlable à l’instar d’un Bobby ‘’Blitz’’ Ellsworth décidément increvable ! Y’a pas à chier, à ce tarif-là on en veut bien encore dix-neuf autres !

