Firespawn - Abominate Chronique Abominate





Car désormais tous les deux ans ils reviennent avec un nouvel opus qui continue sur la lancée du précédent, tout en s’améliorant à chaque fois et en offrant un bon Death Metal brut et efficace, où chacun des musiciens semble prendre un plaisir sincère à jouer sa partie pour la mettre au service du collectif. Avec ce désormais troisième album depuis 2015 les suédois ne vont effectivement rien changer à leur style et il ne faut pas s’attendre à une révolution de palais, juste continuer sur ce qui a déjà été fait, tout en le poussant plus loin sans en faire trop. Nulle surprise n’est en effet à l’ordre du jour et c’est une bonne chose finalement car avec ses compos particulièrement lourdes et écrasantes le quintet possède désormais une identité et un son facilement reconnaissable, ce qui permet tout de suite de savoir où l’on va.Si ses détracteurs diront encore une fois qu’il est capable de faire beaucoup mieux les fans au contraire apprécieront de se retrouver en terrain connu, où les morceaux les plus expéditifs vont se mélanger à ceux plus massifs. Si « The Reprobate » voyait l’apparition de titres un peu plus courts et homogènes, ce nouveau volet va continuer sur cette voie preuve en est avec le puissant « Death And Damnation » qui va passer en revue toute la palette de ses créateurs, du tapis de double écrasant joué en alternance de passages plus explosifs et entêtants. Misant sur la variété des tempos on s’aperçoit que le sens du riff de la paire de guitaristes est toujours impeccable, et que les solos proposés conservent une certaine mélodie qui ne fait pas tâche avec l’ensemble. D’ailleurs le remuant « The Hunter » en un des meilleurs exemples tant son côté groovy ressort instantanément et se mêle à merveille aux changements de rythmes nombreux, tout comme sur le tout aussi agréable « Black Wings Of The Apocalypse » plus direct et bas du front, mais qui maintient une vraie dynamique même si la vitesse est plus présente sur la durée qu’à l’ordinaire. Car si l’alternance est de mise il est vrai que les scandinaves osent plus le mid-tempo et les passages plus lents, ceux d’obédience rapides étant plus rares mais néanmoins présents juste ce qu’il faut pour proposer suffisamment de variété. 2019 - Century Media Records Death Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (5) 8/10

plus d'infos sur Firespawn

Death Metal - 2015 - Suède

nouveaute A paraître le 7 Juin 2019

écoutez The Hunter

The Great One

tracklist 01. The Gallows End 02. Death And Damnation 03. Abominate 04. Heathen Blood 05. The Great One 06. Cold Void 07. The Hunter 08. Godlessness 09. Blind Kingdom 10. The Undertaker 11. Black Wings Of The Apocalypse

Durée : 42 minutes

line up Matte Modin / Batterie

Victor Brandt / Guitare

Fredrik Folkare / Guitare

Lars-Göran Petrov (L-G) / Chant

Alexander Friberg / Basse

