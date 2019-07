Morbid Messiah - In The Name Of True Death Metal

Si Morbid Messiah a sorti son premier album en fin d’année dernière via le label espagnol Memento Mori, je souhaitais avant de m’y attaquer revenir sur leur premier EP paru fin 2016. Intitulé péremptoirement In The Name Of True Death Metal, ce dernier laissait planer peu de doutes quant aux intentions de ces trois mexicains bien décidés à ne rien changer d’une recette vieille de plus de trente ans.

D’abord autoproduit puis proposé quelques mois plus tard en cassette par Godz Ov War Productions, ces quelques titres constituent la première sortie officielle de Morbid Messiah et celle grâce à laquelle le groupe formé en 2015 à Guadalajara aura réussi à accrocher un deal avec le label de Raúl Sampedro (Ataraxy, Cardiac Arrest, Ekpyrosis, Atavisma...). Une signature annoncée courant 2017 qui aura permis de lever le voile sur un groupe encore relativement méconnu dans nos contrées, même parmi les quelques excavateurs qui liront ces lignes.



Du haut de ses vingt et une petites minutes, ce court EP à l’artwork sobre mais franchement appétissant ne risque pas de provoquer une quelconque indigestion parmi ceux qui poseront une oreille sur le Death Metal des Mexicains. D’autant qu’au vu du manque d’originalité dont fait preuve le trio (et ce n’est pas un reproche en ce qui me concerne), il y a peu de chances pour que la formule proposée ici séduise quiconque ne soit pas déjà amateur du genre.

Sans originalité mais avec beaucoup d’efficacité, la formule dispensée ici par Morbid Messiah n’est pas sans rappeler celle d’un certain Sadistic Intent. On y retrouve effectivement cette bestialité et cette urgence typiquement sud-américaine, ces mêmes riffs plutôt simples mais absolument redoutables ainsi qu’un growl arraché assez proche de celui d’un Bay Cortez avec notamment cette manie de tenir dans le temps ces dernières syllabes. Mené la machette entre les dents, les yeux injectés de coca, le Death Metal des Mexicains ne fait pas dans la dentelle, se concentrant effectivement sur l’essentiel à coup de cavalcades à perdre haleine (un peu de tchouka-tchouka et surtout beaucoup de semi-blasts qui vont venir tapisser presque chaque seconde de ce EP), de riffs à trois notes exécutés le plus clair du temps à toute berzingue, de solos chaotiques et intenses dans la plus pure tradition sud-américaine avec, pour contrebalancer tous ces excès, quelques ralentissements taillés pour briser des nuques et apporter au passage un peu d’air vicié à ce Death Metal que certains pourraient juger quelque peu répétitif. Et comme il ne pouvait pas en être autrement, le tout baigne dans une atmosphère sombre et blasphématoire comme le sous-entend d’ailleurs très bien ce crâne cornu et dégoulinant signé Brvja XIII (Hacavitz, Question, Venereal Baptism, Cavernus, Ash Nazg Búrz...).



Si un titre tel que In The Name Of True Death Metal peut sembler pour le moins pompeux, le fait est que les sept titres de ce EP ne sont rien d’autre que pur Death Metal. Certes, l’influence de Sadistic Intent semble parfois un peu trop évidente mais avouez qu’il y a pire comme référence que le groupe des frères Cortez ? Si vous êtes donc plutôt client de la scène sud-américaine en matière de Death Metal, jeter une oreille attentive à ce premier EP ne serait pas une mauvaise idée. L’album qui a suivi s’avère d’ailleurs lui aussi tout aussi efficace mais ça, on y reviendra plus tard…



