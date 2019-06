Daemoni - Black Tyrant Chronique Black Tyrant

Rien que le fait que DAEMONI soit colombien m’a donné envie de le soutenir. Scène méconnue, mais pourtant véritablement vivace, comme certains pays d’Amérique du Sud. Cette zone qui a généralement tendance à être très pointilleuse sur les éléments classiques du black metal. Ah si, je connais peu de groupes venus de là-bas qui ne sentent pas à plein nez les flammes infernales. Ils ont tendance à être particulièrement agressifs et virulents. Les cinq membres de cette formation née il y a tout juste 10 ans ne dérogent pas à la règle.



C’est à nouveau sur Goathorned Productions, l’un des labels colombiens les plus importants pour le black, qu’ils proposent leur deuxième méfait : Black Tyrant. Le visuel, le nom de l’album, le nom des pistes... rien ne ment sur le contenu. 40 minutes de hargne, de maléfices, de coups violents dans l’abdomen. Ça fait un bien fou ! Ça permet de se ressourcer, de ressentir les véritables origines de notre musique favorite. Ça nous gratte, ça nous irrite, ça nous... ça nous... ça nous lasse au bout de quelques pistes...



Et c’est bien malheureux, mais c’est la vérité. Autant je me plais à lancer l’album et me faire détruire le cervelet avec « Moriens Pulsatio », autant j’ai l’impression de nager dans le vomi au bout de trois pistes. Je sais pertinamment que ces paroles vont pousser les fans à me poursuivre avec des pics à brochettes pour m’empaler la langue, les yeux et les oreilles (surtout les fans colombiens), mais je me noie dans cette gerbe à chaque écoute. J’arrive à traverser ce lac d’immondices grâce à quelques passages qui font respirer, mais qu’ils sont rares ! Je pense principalement à « Plagues Embraced » qui lâche les riffs qui tuent à la 3ème minute. C’est LE moment dévastateur de l’album à mon sens. Une accélération démoniaque qui fait vibrer, plus, qui donne envie de rire à gorge déployée comme si nous étions devenu le Malin ! RAHAHAHAHAHAHAHAAH.



Voilà. DAEMONI est fidèle au black metal puissant et méchant, mais manque véritablement d’intérêt...

