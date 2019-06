Sedimentum - Demo Chronique Demo (Démo)

Je ne vais pas me tirer une balle dans le pied en disant que lire un webzine aujourd’hui est quelque chose de complètement obsolète car je reste évidemment convaincu qu’il s’agit encore d’un très bon moyen pour découvrir de nouveaux albums ou bien mettre en lumière des disques et même des groupes passés injustement sous silence. Néanmoins, avec l’avènement de YouTube, Bandcamp et autres plateformes numériques ces dernières années, il est vrai que les moyens pour parvenir à étoffer sa culture sont devenus légion. Du coup, ce n’est ni via un webzine ni même à travers un blog et encore moins un magazine spécialisé que j’ai fait la connaissance de Sedimentum mais bien à travers une simple vidéo YouTube, attiré bêtement par la couleur dorée de cette pochette, l’artwork tentaculaire ainsi que par ce logo illisible me rappelant finalement pas mal ce split entre Spectral Voice et Blood Incantation. Et comme souvent, bien m’en a pris car Sedimentum à absolument tout pour me plaire.



Originaire de la ville de Québec, ce groupe formé en 2018 compte en ses rangs des membres d’Outre-Tombe, Saccage et KickxAssxViolence. De quoi susciter d’emblée un vif intérêt auprès de tous ceux qui ont rangé Nécrovortex parmi les bonnes surprises et autres découvertes de l’année passée. Sur les rails depuis plusieurs mois maintenant, Sedimentum a sorti il y a quelques jours via sa propre page Bandcamp sa toute première démo. Quatre titres disponibles uniquement sous forme numérique mais qui, je n’en doute pas, devraient très vite voir le jour sur un format physique quel qu’il soit.



Sans grande surprise vu la gueule de l’artwork, Sedimentum s’adonne à la pratique d’un Death Metal sombre et malfaisant prenant racine en grande partie du côté de la scène finlandaise (mais pas que) tout en prenant soin d’y amener quelques éléments propres à l’univers de chacun de ses membres (notamment lorsque le rythme s’accélère).

Servi par une production rugueuse et volontairement cradingue rappelant quelque peu celle d’Outre-Tombe, les quatre titres de cette première démo s’inscrivent dans une démarche rétrograde à travers un Death Metal putride et dégoulinant flirtant autant avec le Doom qu’avec le Crust et le Grindcore. On appréciera ainsi ces nombreuses accélérations particulièrement soutenues ("L’Océan Encéphalique" à 3:04, "Momifié Dans La Vase" à 1:40 et 3:08, "Décimation Lente" à 1:38, les premières secondes d’"Un Cycle Tourmenté" ainsi qu’à 2:58 et 3:14 pour une séance de D-Beat à se taper la tête contre les murs) qui viennent naturellement dynamiser des compositions tournées essentiellement vers un Death Metal lourd et rampant que n’aurait pas renié un certain Krypts. Ce savant dosage entre lourdeur et brutalité permet un équilibre très juste où vont alors se développer sur chacune de ces quatre compositions ces atmosphères humides et terreuses de fond de caveaux mais aussi celles tout en urgence héritées du CV Crust/Grindcore de certains des membres de Sedimentum. Une formule qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle de Spectral Voice dont la profondeur de son Death/Doom est justement soulignée par quelques accélérations tout aussi sauvages et intenses. Et puisqu’on en est rendu à faire des comparaisons déloyales (non pas pour le groupe mais bel et bien pour vous, pauvres lecteurs, qui n’aurez d’autre choix que de vous pencher sur cette chouette démo), le Death Metal de Sedimentum ne manque pas non plus d’évoquer par moment les Canadiens de Tom Mold, notamment lorsqu’il joue la carte d’un Death Metal au groove absolument redoutable ("L’Océan Encéphalique" à 0:43 et 1:17, "Un Cycle Tourmenté" à 1:53) ou plus subtil ("Décimation Lente").



Du haut de ses dix-sept petites minutes, cette première démo de Sedimentum impressionne et laisse en tout cas particulièrement rêveur quant à la suite. Son Death Metal, s’il n’a rien de très original, réussi cependant à se montrer suffisamment efficace et varié pour que la question de l’originalité ne soit même pas abordée. Certes, on pense ici et là à quelques groupes à l’écoute de ce Death Metal putride et rampant mais cela ne m’a jamais empêché d’apprécier une excellent démo quand je pose les oreilles dessus. Ce n’est donc pas aujourd’hui que ça risque de commencer. Allez, filez m’écouter ça rapidos !

2019 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sedimentum

Death Metal - 2018 - Canada

nouveaute A paraître le 21 Juin 2019

écoutez L'océan Encéphalique

Momifié Dans La Vase

Décimation Lente

Un Cycle Tourmenté

tracklist 01. L'océan Encéphalique (04:14) 02. Momifié Dans La Vase (03:39) 03. Décimation Lente (03:20) 04. Un Cycle Tourmenté (05:48)

Durée : 17:01

line up A.E. / Chant, Guitare

U.N. / Guitare

M.L. / Basse

N.C / Batterie

