ODIOUS... il est égyptien. Il sait donc très bien de quoi il parle, et il gagne d’emblée la course à le légitimité.



En fait, cette entité a récemment fêté ses 20 ans, et elle n’a sorti que deux albums. Le deuxième est paru en 2015, le premier en 2007. C’est à celui-ci que nous nou intéressons aujourd’hui car le label Shaytan Productions a décidé d’en proposer en mars 2019 une version vinyle. Et pour l’occasion, le visuel a été revu. Pas mal hein ! Il interpelle, il fait envie, il est vraiment réussi. Surtout quand on compare avec l’original, que voici :





À l’époque, le groupe était établi à Alexandrie, et composé de 5 personnes : Bassem Fakhri, Rami Magdi, Mohamed Hassen, Alfi Hayati, Mohamed Lameen. Il ne resterait désormais plus que le premier, accompagné d’un autre compagnon depuis 2014 : Tzortzis Boulos, batteur.



Alors, pourquoi Shaytan Productions a-t-il décidé de déterrer cet opus ? Parce qu’il s’agit d’une petite curiosité en fait. J’aurais du mal à dire que les 9 pistes de Mirror of Vibrations sont indispensables, mais une chose est certaine, et je l’ai déjà soulignée, les passages folk à l’égyptienne sont de qualité. Pas toutes certes, mais dans leur grande majorité. Les instruments traditionnels viennent ajouter de la tension, ou couper une piste, ou introduire et conclure une autre. C’est classe. Mais par contre les parties metal, principalement black mais déjà influencées aussi par le death, sont bien plus anecdotiques. Elles donnent véritablement l’impression d’être de simples prétextes aux apports égyptiens.



Comment expliquer le résultat que cela donne... Et bien c’est comme si nous avions de la lingerie ultra-sexy, ultra sensuelle. Et qu’au lieu de les faire porter par une femme à qui elle irait, c’était notre premier ministre Edouard Philippe qui en était affublé. Imaginez une seconde ce cher barbu en string ficelle rouge. Bien, vous avez plus ou moins compris à quoi ressemblent les titres de ODIOUS. Ce n’est pas non plus hyper dégueulasse, mais on imagine plutôt d’autres vêtements pour Edouard, et un autre physique pour notre lingerie.



2019 - Shaytan Production Black Metal Egyptien notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Odious

Black Metal Egyptien - 1998 - Egypte

écoutez Poems Hidden on Black Walls

tracklist 01. Silver Sea 02. Poems Hidden on Black Walls 03. Deaf and Blind Witness 04. For the Unknown Is Horrid 05. Invitation to Chaotic Revelation 06. Smile in Vacuum Warnings 07. Split Punishment 08. Upon the Broken Wing 09. Dilemma

Durée : 51:36

parution 31 Mars 2019