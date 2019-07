Annihilator - For The Demented Chronique For The Demented

Si l’émotion qui faisait défaut aux précédentes productions est bien présente, on le doit aux gros progrès effectués par Jeff derrière le micro ; à ce titre, « For The Demented » regorge de lignes de chant catchy (« One To Kill », « For The Demented », « Not All There ») et de refrains killer. Comme sur « Suicide Society », Waters s’affranchit de toutes limites stylistiques tout en réaffirmant les fondamentaux rock, heavy et thrash qui structurent la bête. Tout est affaire de dosage et l’équilibre de toutes ces influences est ici bien meilleur, les scories d’autocitation et de plagiat de METALLICA ayant été remisées au placard. Les temps forts sont nombreux, du solo groovy de « Phantom Asylum » aux nappes de claviers sur « Altering The Altar », sans oublier le riff génial de la bondissante « Not All There », qui donne immédiatement envie d’enclencher la fonction repeat. Si l’on ajoute un tracklisting sans fausses notes (« The Way » et « The Demon You Know » ont de bonnes choses à faire valoir) le soin particulier apporté aux solis et l’inspiration retrouvée de maestro Waters, on tient a minima l’une des meilleures sorties récente d’ANNIHILATOR. Une des meilleures tout court ? Le départ de Dave Padden suite au très réussi « Feast » n’augurait rien de bon pour la suite de la carrière d’ANNIHILATOR. Quand bien même Jeff Waters est seul maître à bord du vaisseau thrash canadien depuis la fin du siècle dernier, le 6ème chanteur historique du groupe n’a pas volé son macaron de vétéran ; pour avoir officié plus de 10 ans derrière le micro, la voix la plus versatile du combo d’Ottawa mérite bien une médaille, surtout compte tenu de la grande qualité des « All For You » « Feast » ou « Schizo Deluxe » . Jeff a beau enchaîner en studio comme il en a l’habitude, la compilation fonds de tiroirs « Triple Threat » et un « Suicide Society » assez moyen n’ont rien fait pour rassurer les fans. Seul motif d’espoir, un retour plutôt réussi au poste de chanteur, surtout au regard des tentatives passées (« Remains » « Refresh The Demon » ? On y pense d’emblée au vu de l’artwork mais heureusement pour nous, le title track a plus à voir avec « Ultra-Motion » (sur « Waking The Fury ») qu’avec l’opener gentillet de l’effort précédent. Menée tambour battant, « Twisted Lobotomy » joue l’attaque à tout va : si l’intro classique a tout de l’attrape fan, la décharge brute d’énergie qui s’en suit a de quoi donner le tournis ; riffs tourbillonnants, débit rythmique à la sulfateuse et solis déchirant des cieux métalliques redevenus noir d’encre. S’il manque un petit supplément d’âme à cette première cartouche pour totalement séduire, ça faisait quand même un bail qu’on n’avait pas pris pareille saucée en début de programme. L’autoroute vers un enfer thrash up tempo à faire imploser le moindre radar ? Les gilets jaunes ayant aimablement saccagé l’intégralité du parc de ces odieuses machines à cash, Jeff prend bien garde d’uniformiser les compositions de sa (déjà !) 16ème offrande. La schizophrénie étant sa thématique de prédilection, on retrouve logiquement toutes les facettes d’ANNIHILATOR sur « For The Demented », les plus mélodiques d’entre elles étant d’assez loin celles qui emportent tous les suffrages. Surpassant la superbe « Carnival Diablos » , « Pieces Of You » donne presque raison à Jeff d’avoir tapé dans la guimauve durant toutes ces années (« Innocent Eyes » et « Holding On », 100% diabète). Si le démarrage fait peur, le refrain frappe au cœur et que dire du solo final, une pure merveille au feeling si délicieusement eighties qu’on en déterrerait le best of slows de SCORPIONS. Cerise sur le gâteau, un break plombé inattendu qui confère à « Pieces Of You » un cachet sombre et mélancolique fort bienvenu.Si l’émotion qui faisait défaut aux précédentes productions est bien présente, on le doit aux gros progrès effectués par Jeff derrière le micro ; à ce titre, « For The Demented » regorge de lignes de chant catchy (« One To Kill », « For The Demented », « Not All There ») et de refrains killer. Comme sur « Suicide Society », Waters s’affranchit de toutes limites stylistiques tout en réaffirmant les fondamentaux rock, heavy et thrash qui structurent la bête. Tout est affaire de dosage et l’équilibre de toutes ces influences est ici bien meilleur, les scories d’autocitation et de plagiat de METALLICA ayant été remisées au placard. Les temps forts sont nombreux, du solo groovy de « Phantom Asylum » aux nappes de claviers sur « Altering The Altar », sans oublier le riff génial de la bondissante « Not All There », qui donne immédiatement envie d’enclencher la fonction repeat. Si l’on ajoute un tracklisting sans fausses notes (« The Way » et « The Demon You Know » ont de bonnes choses à faire valoir) le soin particulier apporté aux solis et l’inspiration retrouvée de maestro Waters, on tient a minima l’une des meilleures sorties récente d’ANNIHILATOR. Une des meilleures tout court ?

