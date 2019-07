Helgafell - Landvaettir Chronique Landvaettir

Amateurs de black metal nuancé, dans lequel les mélodies ont leur place, dans lequel des pianos, des synthés et de l’acoustique peuvent avoir leur place... Amateurs de ce genre de blak metal, il ne faudrait pas passer à côté de cette nouvelle entité anglaise. Elle est née en 2017 sous l’impulsion d’un homme, un seul, qui s’applique à tout agencer de lui-même. Comme très souvent, cela entraîne des atouts et des défauts. Il est libre de créer à son rythme, sans subir l’influence d’un parasite. Et comme c’est presque toujours le cas, il n’est pas batteur et est obligé d’utiliser une BAR qui rend l’ensemble un peu trop distant, synthétique.



HELGAFELL joue du black metal atmosphérique, qui lorgne légèrement, par moments, vers de l’épique. Et si la pochette peut rebuter, il faudrait faire fi de ses à-priori car les compositions sont particulièrement plaisantes. Certes, elles manquent de punch et on aurait apprécié un peu plus de personnalité, mais elles sont très bien mises en forme. Les éléments déjà cités, tel le piano, viennent se glisser naturellement et efficacement sur les parties agressives, dynamiques.



Ce qui est surtout réussi, c’est le fait que l’ensemble des 47 minutes parvienne à caresser les oreilles sans tomber dans le mièvre, sans tomber dans la démonstration, sans tomber dans le condescendant. On se laisse véritablement emporter par les mélodies. On ne voit même pas le temps passer quand des pistes dépassent les 10 minutes (« Realm of Frost », « Discovery and Sacrifice »). Il y a des parties qui restent tout de suite en mémoire, et il y a une piste qui me rend fou, "Lifeblood", parce qu'elle arrive à passer d'un passage nerveux et tendu à un autre ultra-épique pour finir dans le tragico-mélodique. J'adhère !



Du coup je remercie le label grec Nykta Records qui a eu l’initiative de sortir cet album paru en digital en 2018. Il lui évite de rester dans un anonymat qu'il ne mérite pas. HELGAFELL ne risque pas de devenir le nouveau groupe à la mode, mais il saura envoûter tous ceux qui comme moi aiment bien quand le black metal ajoute du sucre dans son café. Mais aussi une touche de lait. Ça fait un bien fou !

2019 - Nykta Records Black Metal atmosphérico-mélodique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Helgafell

Black Metal atmosphérico-mélodique - 2017 - Royaume-Uni

écoutez The Envious Deed

tracklist 01. The Envious Deed 02. The Awakened Few 03. Those of the Great Tree 04. Lifeblood 05. Realm of Frost 06. Discovery and Sacrifice

Durée : 47:04

parution 5 Mars 2019