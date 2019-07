Aoratos - Gods Without Name Chronique Gods Without Name

Si l’on sait qu’AORATOS est un groupe créé par Naas Alcameth, il n’y a rien d’étonnant ou de déroutant dans le fait que cette nouvelle entité américaine fait du black brûlant, oppressant et lourd. « Qui est Naas Alcameth ? ». Tout simplement la tête pensante de NIGHTBRINGER, AKHLYS ou encore BESTIA ARCANA. Ce qui donne déjà une bonne idée de ce qu’on va trouver ici. Surtout qu’on imagine mal l’homme se lancer dans des ambiances différentes de d’habitude, lui qui évite toujours de faire toute concession.



Par contre, la curiosité était au rendez-vous concernant le contenu. Pourquoi avait-il besoin de s’exprimer à nouveau au travers d’un nouveau projet ? L’envie de s’isoler ? Pas vraiment puisque même s’il est le seul membre officiel, il y a des musiciens de session qui l’ont aidé. L’envie de changer d’équipe alors ? Non plus, on trouve à ses côtés Nox Corvus aux guitares, qui est son partenaire de longue date chez NIGHTBRINGER et BESTIA ARCANA. Et puis il y a aussi Menthor à la batterie, compère des mêmes groupes, qui a d’ailleurs le vent en poupe récemment puisque notre Portugais joue ou a joué pour LVCIFYRE, ENTHRONED, VOZ DE NENHUM… Du coup il n’y a que Chthonia qui soit le seul réel nouvel ami, et encore, il ne fait pas grand-chose puisqu’il est tout juste chargé de quelques vocaux…



Ce serait donc bel et bien d’un point de vue musical qu’AORATOS se distinguerait ? Eh bien, oui, mais sans que cela ne dénature le travail effectué jusqu’à maintenant par Naas Alcameth. On retrouve sa touche particulière, son talent pour créer une musique effroyable. Il est vraiment bon pour ça. Il arrive à malmener l’auditeur pendant 45 minutes en le plongeant dans des Ténèbres d’une chaleur suffocante. La voix est implacable, crachant continuellement son venin maléfique. Chaque phrase est un poison. Les instruments jouent eux aussi avec les nerfs. Ils agressent. La batterie est folle. Les guitares grésillent. Et les pistes ralentissent parfois comme si après charcuté sa victime de gestes rapides et violents, Naas avait envie de contempler son œuvre. Ces parties ne sont donc pas des bouffées d’air frais qui permettraient de souffler, mais au contraire l’occasion de faire quelques pas en arrière pour comprendre dans quel genre d’Enfer on a été attiré.



Gods Without Name est un album noir, démoniaque, sans issues. Il est la rencontre de NIGHTBRINGER avec les titres les plus sombres de BLUT AUS NORD et parfois la même impression de bourdonnement irritant de AOSOTH. Les morceaux sont courts, entre 4 et 7 minutes, mais ils sont reliés les uns aux autres de façon à ce qu’on ait l’impression d’écouter en fait une seule piste. On étouffe ainsi sous l’ambiance lourde et chargée, pour le meilleur et pour le pire. Car c’est bien là le but d’AORATOS : montrer la grandeur et le plaisir malsain de la cruauté, de la dévastation, de l’horreur...

2019 - Debemur Morti Productions Black Metal Oppressant

Black Metal Oppressant - 2017 - Etats-Unis

tracklist 01. Parallax I 02. Holy Mother of Terror 03. Of Harvest, Scythe and Sickle Moon 04. Gods Without Name 05. Thresher 06. The Watcher on the Threshold 07. Prayer of Abjection 08. Dread Spirit of the Place 09. Parallax II

Durée : 44:46

parution 22 Mars 2019

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album