Ce qui est sûr également c’est qu’ils possèdent une patte bien à eux, car en pratiquement un quart-d’heure ils reprennent toutes les bonnes choses déjà entendues dans un passé proche, que ce soit en conservant un certain classicisme comme en osant évoluer légèrement. Pour ce premier point c’est le morceau-titre qui y est affilié même si son démarrage particulièrement remuant peut faire penser le contraire, mais se faisant expéditif ce départ va ensuite laisser la place à une alternance extrême entre blasts énervés et passages lents très noirs. Présents de façon relativement équilibrée ces moments basiques mais efficaces montrent que sans changer leur fusil d’épaule les scandinaves restent redoutables et accrocheurs, même quand ils sortent de façon fugace de leur chemin balisé. C’est le cas de l’excellent « Återfödelsen » qui donne à l’ensemble une ambiance particulièrement glaciale, via l’apport d’un riffing coupant au possible qui s’affirme dans les passages plus posés comme déchaînés. Du coup on est en plein sur une base classique où la variété est de mise, mais portée par un côté éthéré où le blizzard et l’espace ont pris leurs quartiers d’hiver. Offrant ainsi une vision plus aérienne de leur musique les gars donnent donc un rendu surprenant mais réussi, montrant du coup que l’on peut faire différent en gardant la même structure d’origine et en diversifiant les tempos. En revanche avec « Offerdöd » il ne faut pas s’attendre à de la brutalité exacerbée, bien au contraire on va être en présence ici d’une rythmique lourde posée sur une basse écrasante et renforcée par un entrain léger que l’on croirait sorti de chez SHINING période « V – Halmstad ». Car bien que voyant l’apparition de quelques parties plus énervées l’ensemble conserve un bridage relatif agréable au possible et porté par un ensemble guitares/batterie en cohésion et au groove implacable, afin de compenser le manque d’explosivité qui ne se fait nullement sentir. Tout cela montre s’il le fallait que sans avoir besoin d’appuyer sur le champignon en permanence, les compatriotes de Niklas Kvarforth font preuve d’une maturité artistique impeccable et surtout sans faute de goût.



2019 - Osmose Productions Swedish Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Avslut

Swedish Black Metal - 2016 - Suède

écoutez Återfödelsen

Förslavad

Offerdöd

tracklist 01. Återfödelsen 02. Förslavad 03. Offerdöd

Durée : 14 minutes

line up Christian Jönsson Baad / Chant

Eddie Lindgren / Guitare Lead - Chant

Oscar Krumlinde / Batterie

Dennis Holm / Basse

Simon Olovsson / Guitare Rythmique

parution 31 Mai 2019

voir aussi Avslut

Deceptis

2018 - Osmose Productions