Délétère - Theovorator: Babelis Testamentum Chronique Theovorator: Babelis Testamentum (EP)

Prolifique, Délétère sort donc dans la foulée de De Horae Leprae ce très beau EP, à la couverture somptueuse, qui reprend là où le groupe nous a laissé un an plus tôt mais avec un son dopé aux amphétamines.



Theovorator : Babelis Testamentum est un EP fort de trois titres pour plus de 20 minutes de musique. On note de suite que le son est en effet très profond, très porté sur l’emphase, l’orgue d’ouverture accentuant très nettement cette impression de majesté qui se dégage d’emblée du premier titre Theovoratoris Aduentus. Toujours menés par des tempi de feux, ce premier titre est intégralement porté par l’emphase, par l’orchestration très riche qui en constitue la chair. La voix est plus hantée et agressive que sur l’album, donnant l’impression de se « déchirer » à chaque instant. Riche, le morceau l’est également des ponts qui l’agrémentent, notamment à l’orgue funèbre qu’accompagne une batterie mid-tempo très cadencée.



Sur ce premier titre, comme sur les suivants que sont Babel Insanifusor et Milites Pestilentiae III - Babylonia Magnissima, les guitares s’étirent longuement, en longs sanglots mélodiques. Toutefois, comme sur l’album précédent, une cassure ou plutôt une transition s’opère dès Babel Insanifusor, dont les tempi sont plus rock, plus « joueurs » et moins nettement frontaux. Les mélodies s’entrechoquent dans l’espace sonore, tissant une toile en arrière-plan qui permet à la voix et à la batterie de ressortir par relief. Ces morceaux sont très enlevés, très rock encore une fois dans l’esprit, totalement habités par les mélodies. Les changements de rythme sont nombreux, très variés et toujours parfaitement intégrés dans la structure.



Sur la lignée de De Horae Leprae, Theovorator : Babelis Testamentum est un régal de EP pour lequel l’auditeur en aura, comme toujours avec Délétère, pour ses oreilles, ses yeux… et son argent.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE