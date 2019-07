Sanguisugabogg - Pornographic Seizures Chronique Pornographic Seizures (Démo)

Ça fait maintenant quelques semaines que je vous rabâche les oreilles avec les productions du label californien Maggot Stomp. Du coup, autant ne pas s’arrêter en si bon chemin et vous présenter aujourd’hui le cas de Sanguisugabogg, jeune formation originaire de l’Ohio dont la première démo vient tout juste de paraître.

Intitulée Pornographic Seizures, cette dernière se concentre sur l’essentiel puisque du haut de ses quatre titres, elle n’affiche que onze petite minutes au compteur. Pas de quoi s’étouffer et finalement tout juste le temps de se faire un avis sur la question mais on s’en contentera, surtout en guise d’introduction. On appréciera en tout cas le soin apporté à l’artwork qui, entre ce logo illisible et dégoulinant, ce gremlin démoniaque et ce rouge chatoyant, donne le ton et surtout l’envie d’en savoir un peu plus.



Avec des titres aussi évocateurs que "Uningest", "Turkish Blood Orgy", "Perverse/Deranged" et "Succulent Decedent", Sanguisugabogg ne fait aucun secret de ses thèmes de prédilection. Du gras, du sang, du sexe et des tripes en guise de toiles de fond à des compositions qui n’ont peut-être rien de très original mais réussissent néanmoins à susciter l’intérêt grâce à ce groove putride absolument irrésistible et à ces riffs grassouillets aussi bêtes qu’efficaces.



Quelque part entre Disma et Undergang, Sanguisugabogg propose ainsi un Death Metal dépouillé de tout artifice et auréolé d’une production particulièrement solide, à la fois terriblement imposante et néanmoins claire comme de l’eau de roche (avec tout de même un peu de grain et de réverb’, faut pas déconner non plus). Pris par un sens de la concision pour le moins surprenant, le groupe américain plie les deux premiers morceaux de cette démo en un tout petit peu plus de trois minutes. Il n’en faut de toute façon pas davantage à Sanguisugabogg pour faire étalage de tout son talent et de l’éventail de ses aptitudes. Entre mid-tempo juteux et lourdingues, riffs pesants et tortueux, growl lointain et abyssal, accélérations modérées mais entraînantes et surtout bienvenues, groove baveux et basse Punk hyper saturée, la formule dispensée par ces jeunes garçons aux lunettes solaires si saillantes (bonjour les années 80) n’a pas fini de faire des heureux. Encore une fois, le groupe n’invente rien mais la nature quelque peu insaisissable de ses riffs relativement simples en apparences mais qui se plaisent à revêtir différentes formes même sur des formats courts, cette capacité à changer de cadence pour apporter du rythme à l’ensemble et cet amour pour les séquences au groove dégoulinant insufflent au Death Metal de Sanguisugabogg un côté terriblement attirant et finalement particulièrement addictif pour quiconque apprécie de genre de formule putride et nauséabonde. Une chose est sûre, ça va sérieusement dodeliner de la tête à l’écoute de ces quelques titres savamment dosés.



Encore une fois, Maggot Stomp ne s’est pas trompé en misant sur ces quatre garçons dont la subtilité ne semble pas être le fort. Du coup, si vous êtes du genre à apprécier ce type de Death Metal lourd et crasseux aux nuances de groove toujours aussi sympathiques, nul doute que cette première démo de Sanguisugabogg est faite pour vous. Certes, onze minutes c’est vraiment trop court mais au moins les choses ont le mérite d’être posées, permettant ainsi de savoir à quoi s’en tenir pour la suite. Il n’y a plus qu’à espérer que celle-ci soit un petit peu plus conséquente même si, encore une fois, il n’y a aujourd’hui aucune raison valable de bouder son plaisir.

2019 - Maggot Stomp Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sanguisugabogg

Death Metal - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 26 Juillet 2019

écoutez Uningest

Turkish Blood Orgy

Perverse/Deranged

Succulent Decedent

tracklist 01. Uningest (01:38) 02. Turkish Blood Orgy (01:29) 03. Perverse/Deranged (03:29) 04. Succulent Decedent (04:27)

Durée : 11:03

line up Devin Swank / Chant

Cameron Boggs / Guitare

Steph Barnes / Basse

Cody Davidson / Batterie

