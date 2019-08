Undergang - Den Gobbelte Grav Chronique Den Gobbelte Grav (EP)





Certainement pas indispensable, ce court EP d’Undergang s’avère néanmoins fort sympathique. Déjà parce que le groupe sort ici un petit peu de sa zone de confort avec un premier titre mid-tempo baveux qui contraste avec les morceaux plus enlevés au groove redoutable qu’il a l’habitude de nous servir. Ensuite parce qu’Undergang reprend du Bolt Thrower et que Bolt Thrower c’est la classe ultime. Enfin parce que ce EP a été imaginé pour accompagner un livre d’histoires horrifiques destinés pour les enfants et qu’un tel concept mérite d’être salué et soutenu. Sorti pour Halloween l’année dernière, ce EP d’Undergang s’inscrit dans une démarche un petit peu particulière puisqu’elle est l’idée de l’auteur danois Benni Bødker spécialisé notamment dans les histoires d’horreur à destination d’un jeune public. Pour accompagner la parution de son dernier ouvrage en date intitulé Den Dobbelte Grav (dont les illustrations sont signées David Mikkelsen), celui-ci a demandé à Undergang d’enregistrer un EP deux titres pour lequel il écrirait lui-même les paroles. Disponible bien évidemment avec l’ouvrage en question, ce EP peut néanmoins s’acheter ce qui n’est pas plus mal sachant que cette anthologie n’est pas traduite en anglais et encore moins en français.Illustré par David Mikkelsen, ce EP deux titres propose en fait un inédit intitulé bien évidemment "Den Dobbelte Grav" (dont les paroles ont effectivement été écrites par Benni Boedker) ainsi qu’une reprise de Bolt Thrower ("Powder Burns") que l’on trouve sur l’albumsorti en 1998. Ces deux titres ont été enregistrés en 2016 par Greg Wilkinson au Earhammer Studio lors des sessions d’enregistrements de l’album Misantropologi . Le tout ultime à un petit dix minutes et vingt-trois secondes.Sur la face A, on trouve naturellement le morceau qui a donné son nom à ce EP. Si la production est bien évidemment identique à celle de leur dernier album, le titre évolue quant à lui dans un registre mid-tempo relativement éloigné de ce à quoi nous a habitué Undergang jusque-là, en grande partie parce qu’on ne retrouve pas ici ce groove putride et tellement irrésistible qui caractérise d’habitude leur Death Metal (même lorsqu’il se fait plus lourd). Bien entendu, on retrouve tout de même la patte du groupe de Copenhague avec pour commencer le growl toujours aussi profond et cradingue de David Mikkelsen. Celui-ci vient se coller sur des riffs lents et répétitifs dont se dégage une atmosphère poisseuse et menaçante. S’il semble au final y avoir peu de variations durant ces cinq minutes, on constate tout de même que le morceau est composé de trois parties. Une première entame instrumentale de près d’une minute trente durant la quelle Undergang, sans briller par une rapidité exubérante fait néanmoins preuve d’un peu plus de rythme avant d’entamer une deuxième séquence marquée cette fois-ci par des riffs et une batterie pour le moins répétitifs. Celle-ci prend fin aux alentours de 3:48 à l’arrivée de la troisième séquence tout aussi aliénante mais dont les riffs ont néanmoins évolué.Face B, cette reprise de Bolt Thrower avec un titre sur lequel je n’aurai pas forcément parié même si dans le cadre de ce EP celui-ci semble finalement tout à fait indiqué. En effet, "Power Burns" n’est pas le morceau le plus enlevé composé par les Anglais. C’est même sûrement l’un des plus entêtants (pour ne pas dire répétitif) avec ce riff à la mélodie si accrocheuse malgré l’ambiance désabusée qui s’en dégage. Si en soit, la version proposée par les Danois ne diffère pas particulièrement de l’originale, le groupe y apporte tout de même sa patte avec ce côté bien cradingue et dégoulinant caractéristique du Death Metal d’Undergang tout en prenant soin de ralentir quelque peu la cadence pour rester dans le thème de ce EP. L’autre petite subtilité c’est que les Danois n’ont pas souhaité reprendre le célèbre gimmick de Bolt Thrower que l’on trouve notamment sur l’introduction de ce titre, comme si ce riff n’appartenait qu’au groupe de Coventry et à personne d’autre.Certainement pas indispensable, ce court EP d’Undergang s’avère néanmoins fort sympathique. Déjà parce que le groupe sort ici un petit peu de sa zone de confort avec un premier titre mid-tempo baveux qui contraste avec les morceaux plus enlevés au groove redoutable qu’il a l’habitude de nous servir. Ensuite parce qu’Undergang reprend du Bolt Thrower et que Bolt Thrower c’est la classe ultime. Enfin parce que ce EP a été imaginé pour accompagner un livre d’histoires horrifiques destinés pour les enfants et qu’un tel concept mérite d’être salué et soutenu.

