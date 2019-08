Carnal Tomb - Abhorrent Veneration Chronique Abhorrent Veneration





Cela est d’ailleurs flagrant dès les premières notes du redoutable « Putrid Fumes », où l’équilibre entre brutalité et lourdeur s’avère particulièrement bien foutu, car après un long démarrage où ça tabasse vite et fort la suite va progressivement lever le pied entre mid-tempo parfait pour headbanguer et passages plus posés. Ces deux parties voient en plus l’apparition au micro de David Mikkelsen (UNDERGANG, PHRENELITH) qui sans amener un supplément majeur à l’ensemble mérite quand même d’être signalé, et on sent naturellement que de biens belles choses vont arriver tout au long de l’écoute. L’équilibre des forces va aussi être majoritaire sur cette galette, et cela va se retrouver un peu plus loin tout d’abord avec l’excellent « Cryptic Nebula » (qui conjugue riffing rampant avec une noirceur particulièrement proéminente), ainsi que sur le tout aussi agréable « Amid The Graves » (très classique sur la forme mais à l’accroche immédiate) qui vont cartonner sur scène tant leurs variations font mouche. D’ailleurs on se rend compte que les allemands ont progressé également dans ce domaine, les cassures plus nombreuses se font plus fluides que dans un passé proche, le summum étant atteint avec le tentaculaire « Feeding Mold » qui passe son temps à jouer les montagnes russes. S’ils misent sur le grand-écart les passages intermédiaires sont eux-aussi comblés avec brio, remplissant de fait leur mission d’aérer l’ensemble au maximum afin d’offrir une ambiance suffocante et surtout glaciale, sentiment qui atteint son paroxysme sur le monstrueux « Sepulchral Descent ». Naviguant dans un registre très suédois l’ambiance ici se fait aussi neigeuse que l’hiver de ce pays, sans pour autant se montrer redondante grâce à une multitude de variations subtilement disséminées, afin de calmer cette tempête de blizzard et de neige.



Si le classicisme reste prépondérant chez le quatuor celui-ci maîtrise suffisamment bien son sujet pour ne pas lasser ni tomber dans la répétition facile, et ce même quand il décide d’abandonner la vitesse et le secouage de têtes en cadence, pour proposer une alternative d’obédience Doom. Ce point apparaît sur le très bon « Abhorrent Veneration » qui se paie quand même le luxe d’une fin explosive où la pression a fini par sortir de sa torpeur, mais pour le reste on est plongé dans quelquechose d’humide et poisseux où la sensation de tomber vers les abîmes est tenace. Pour le reste on a droit à des notes coupantes et sèches complétées par une batterie qui se freine et reste bridée quasiment en continu, ce qui est également le cas pour « Dissonant Incubation », qui va pousser plus loin l’expérience. Car nulle trace ici de vitesse ou d’accélération, tout est calé en première du début à la fin et cela augmente de fait l’obscurité de ce titre qui pousse l’auditeur dans ses derniers retranchements. Mais si le fait de miser au maximum sur le bridage pouvait être une bonne idée sur le papier cela se retourne hélas contre ses créateurs, la faute à une répétition des idées qui apparait bien trop rapidement et donnent l’impression du coup de durer une plombe tout en montrant une certaine ressemblance avec l’œuvre de CORPSESSED, sans pour autant atteindre le niveau des finlandais.



Autant dire que ce morceau fait un peu office de maillon faible sur ce disque mais heureusement c’est le seul, et ça reste malgré ses défauts tout à fait écoutable sans aller plus loin que cela. Pour le reste il n’y a rien à reprocher à ce long-format tant la bande est montée d’un cran dans la hiérarchie et réalise par la même occasion un sacré bond en avant que peu avaient prédit, confirmant ainsi que la scène Death d’outre-Rhin est actuellement en plein renouveau et qu’elle réserve nombre de surprises. Même si la pochette franchement moche ne met pas en avant le contenu il serait dommage de ne pas se pencher sur cette réalisation de haute volée, qui ne réinvente rien mais fait le boulot avec passion et selon les critères de qualité allemands. Bref le type de galette parfaite pour l’été afin de trouver de la fraîcheur au milieu de la chaleur de saison… et même au-delà d’ailleurs, car elle passera allègrement le cap des écoutes et du temps qui passe. On appréciera en effet de se la réécouter de temps en temps toujours avec grand plaisir et sans se prendre la tête, et surtout en se surprenant à taper du pied et à déguster chaque passage en lead hyper fouillé en raccord avec le reste. Autant dire qu’avec tous ses arguments cela sent bon la marque des grands pour CARNAL TOMB qui a trouvé la formule adéquate pour faire parler de lui sur la planète Metal, à lui d’en faire bon usage désormais. Quasiment trois ans jour pour jour après la sortie du très bon « Rotten Remains » les berlinois sont enfin de retour avec ce très attendu successeur, tant ils donnaient l’impression de posséder un potentiel important qui ne demandait qu’un soupçon d’expérience supplémentaire pour exploser totalement. Après de nombreux concerts chez eux comme à l’étranger, et un Split aux côtés de SOULROT, ECTOPLASMA, ROTTEN HATE et ANARCHOS, les voici qui reviennent auréolés d’une signature chez leurs compatriotes de Testimony Records et d’un nouveau guitariste qui a déjà eu le temps de prendre ses marques. Pour le reste rien n’a changé ou presque, le groupe a pris de la bouteille et pratique toujours un Death Metal à l’ancienne particulièrement gras et putride où vitesse et lenteur ne cessent de se croiser dans tous les sens. Si le précédent opus pouvait pêcher par un certain manque de maturité il n’en est rien ici, et ce second épisode le surpasse largement car il est beaucoup plus dense notamment via les solos du dernier arrivé, dont la patte technique et mélodique va se révéler précieuse. En plus de cela l’autre force de ce disque est la longueur de ces morceaux qui sont certes peu nombreux mais ne descendent jamais sous les cinq minutes, laissant ainsi le temps de dévoiler leur univers global et de pouvoir placer les diverses influences de ses géniteurs.Cela est d’ailleurs flagrant dès les premières notes du redoutable « Putrid Fumes », où l’équilibre entre brutalité et lourdeur s’avère particulièrement bien foutu, car après un long démarrage où ça tabasse vite et fort la suite va progressivement lever le pied entre mid-tempo parfait pour headbanguer et passages plus posés. Ces deux parties voient en plus l’apparition au micro de David Mikkelsen (UNDERGANG, PHRENELITH) qui sans amener un supplément majeur à l’ensemble mérite quand même d’être signalé, et on sent naturellement que de biens belles choses vont arriver tout au long de l’écoute. L’équilibre des forces va aussi être majoritaire sur cette galette, et cela va se retrouver un peu plus loin tout d’abord avec l’excellent « Cryptic Nebula » (qui conjugue riffing rampant avec une noirceur particulièrement proéminente), ainsi que sur le tout aussi agréable « Amid The Graves » (très classique sur la forme mais à l’accroche immédiate) qui vont cartonner sur scène tant leurs variations font mouche. D’ailleurs on se rend compte que les allemands ont progressé également dans ce domaine, les cassures plus nombreuses se font plus fluides que dans un passé proche, le summum étant atteint avec le tentaculaire « Feeding Mold » qui passe son temps à jouer les montagnes russes. S’ils misent sur le grand-écart les passages intermédiaires sont eux-aussi comblés avec brio, remplissant de fait leur mission d’aérer l’ensemble au maximum afin d’offrir une ambiance suffocante et surtout glaciale, sentiment qui atteint son paroxysme sur le monstrueux « Sepulchral Descent ». Naviguant dans un registre très suédois l’ambiance ici se fait aussi neigeuse que l’hiver de ce pays, sans pour autant se montrer redondante grâce à une multitude de variations subtilement disséminées, afin de calmer cette tempête de blizzard et de neige.Si le classicisme reste prépondérant chez le quatuor celui-ci maîtrise suffisamment bien son sujet pour ne pas lasser ni tomber dans la répétition facile, et ce même quand il décide d’abandonner la vitesse et le secouage de têtes en cadence, pour proposer une alternative d’obédience Doom. Ce point apparaît sur le très bon « Abhorrent Veneration » qui se paie quand même le luxe d’une fin explosive où la pression a fini par sortir de sa torpeur, mais pour le reste on est plongé dans quelquechose d’humide et poisseux où la sensation de tomber vers les abîmes est tenace. Pour le reste on a droit à des notes coupantes et sèches complétées par une batterie qui se freine et reste bridée quasiment en continu, ce qui est également le cas pour « Dissonant Incubation », qui va pousser plus loin l’expérience. Car nulle trace ici de vitesse ou d’accélération, tout est calé en première du début à la fin et cela augmente de fait l’obscurité de ce titre qui pousse l’auditeur dans ses derniers retranchements. Mais si le fait de miser au maximum sur le bridage pouvait être une bonne idée sur le papier cela se retourne hélas contre ses créateurs, la faute à une répétition des idées qui apparait bien trop rapidement et donnent l’impression du coup de durer une plombe tout en montrant une certaine ressemblance avec l’œuvre de CORPSESSED, sans pour autant atteindre le niveau des finlandais.Autant dire que ce morceau fait un peu office de maillon faible sur ce disque mais heureusement c’est le seul, et ça reste malgré ses défauts tout à fait écoutable sans aller plus loin que cela. Pour le reste il n’y a rien à reprocher à ce long-format tant la bande est montée d’un cran dans la hiérarchie et réalise par la même occasion un sacré bond en avant que peu avaient prédit, confirmant ainsi que la scène Death d’outre-Rhin est actuellement en plein renouveau et qu’elle réserve nombre de surprises. Même si la pochette franchement moche ne met pas en avant le contenu il serait dommage de ne pas se pencher sur cette réalisation de haute volée, qui ne réinvente rien mais fait le boulot avec passion et selon les critères de qualité allemands. Bref le type de galette parfaite pour l’été afin de trouver de la fraîcheur au milieu de la chaleur de saison… et même au-delà d’ailleurs, car elle passera allègrement le cap des écoutes et du temps qui passe. On appréciera en effet de se la réécouter de temps en temps toujours avec grand plaisir et sans se prendre la tête, et surtout en se surprenant à taper du pied et à déguster chaque passage en lead hyper fouillé en raccord avec le reste. Autant dire qu’avec tous ses arguments cela sent bon la marque des grands pour CARNAL TOMB qui a trouvé la formule adéquate pour faire parler de lui sur la planète Metal, à lui d’en faire bon usage désormais.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - Testimony Records Death Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (3) 7.32/10

plus d'infos sur Carnal Tomb

Death Metal - 2014 - Allemagne

nouveaute A paraître le 26 Juillet 2019

écoutez Putrid Fumes

Abhorrent Veneration

Cryptic Nebula

Amid the Graves

Dissonant Incubation

Feeding Mold

Sepulchral Descent

tracklist 01. Putrid Fumes 02. Abhorrent Veneration 03. Cryptic Nebula 04. Amid The Graves 05. Dissonant Incubation 06. Feeding Mold 07. Sepulchral Descent

Durée : 45 minutes

line up Corpse Ripper / Basse - Chant

Cryptic Tormentor / Chant - Guitare Rythmique - Samples

Vomitchrist / Batterie

Goat Eviscerator / Guitare Lead

voir aussi Carnal Tomb

Rotten Remains

2016 - Memento Mori

Essayez aussi Bloodbath

Unblessing The Purity (MCD)

2008 - Peaceville Records Seance

Fornever Laid To Rest

1992 - Black Mark Productions Altars / Heaving Earth

Engulfed (Split-tape)

2012 - Nihilistic Holocaust Wombripper

From The Depths Of Flesh

2018 - Redefining Darkness Records Bölzer

Hero

2016 - Iron Bonehead Productions