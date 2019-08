Aeon Winds - Stormveiled Chronique Stormveiled

Le groupe slovaque AEON WINDS avait mis près de 5 ans à sortir son premier album après sa formation, il a eu besoin de 7 de plus pour en proposer la suite. Mais il a été actif tout ce temps, lâchant ses compositions sur des splits et EP. Il aimait parsemer... Et entre ces deux opus, il y a également eu des changements. D’abord dans le line-up, avec l’arrivée en 2013 de Skald aux guitares et Gard à la basse, venus s’ajouter au batteur Askold, et surtout, oui surtout, le mutli-instrumentiste et chanteur leader du groupe : Svarthen. J’avais découvert l’homme avec son autre formation, qui m’avait complètement charmé en 2008, CONCUBIA NOCTE, grâce à son pagan metal de l’est. Ensuite, le label n’est plus le même. C’est désormais le vieil italien qui fête ses 25 ans cette année, Avantgarde Music, qui a pris le groupe sous son aile. Je suis toujours très curieux de ce qu’il signe, et cette fois-ci encore il a trouvé une formation qui a de l’intérêt.



AEON WINDS est intéressant parce qu’il ne joue pas un style si facilement classifiable. Quand l’album commence, on a l’impression d’être emmené dans l’espace, avec des sonorités qui rappellent DARKSPACE, mais rapidement on trouve des éléments différents, bien plus accrochés à notre sol, à notre terre ferme. Des chœurs guerriers par-ci (« Stormveiled »), une guitare acoustique par-là (« Dying Star Remembrance »), des claviers mélodiques encore ailleurs (« To Embrace the Void » )… Le black est à la fois atmosphérique, spatial et mélodique, tout cela fait avec une maturité certaine.



Il y a un peu de tout sur ce skeud mais ça reste bien cohérent, bien mené. Les influences variées piochent chez des groupes qui ont su donner une image adulte à leur univers. On aura en tête de vieux EMPEROR avec un clavier classieux qui accroît la tension (« Dawn of the Untamed Moon ») mais aussi du BORKNAGAR avec l’incrustation de vocaux clairs sur un rythme survolté (« Beyond All Empty Places »),



Ça passe donc très bien, d’autant que la production n’est pas dégueulasse. Mais cette maturité empêche la folie de prendre le contrôle. Et aussi bien menés soient ces titres, ils manquent de personnalité, d’originalité et de charme. Ils n’arrivent pas à dépasser une étape. On apprécie les 50 minutes mais sans avoir l’envie frénétique de recommencer tout de suite l’écoute. Cela en fait tout simplement un album de passage, qui risque d’être oublié dans quelques semaines ou de juste laisser un vague souvenir d’album bien fait...

tracklist 01. Of Times Forgotten... 02. A Cosmic Sky Ablaze 03. Beyond All Empty Places 04. Dawn of the Untamed Moon 05. It Is Beneath Where the Mountains Sing 06. Legacy of the Unconquered Sun 07. Stormveiled 08. Dying Star Remembrance 09. To Embrace the Void 10. ...and Woods Forlorn

Durée : 49:18

