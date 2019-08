Tantara - Sum of Forces Chronique Sum of Forces

Tantara confirme donc son potentiel sur ce Sum of Forces très plaisant. Les Norvégiens ont même progressé en ayant su gommer quelques défauts comme le chant plus maîtrisé et désormais moins clivant même si le timbre ne plaira pas à tout le monde. Les morceaux raccourcis et plus directs que sur le premier album prometteur Alors comme ça on se plaint du manque de bons albums thrash et on ne s'occupe même pas de ceux qui valent le coup ?! J'avoue, je n'ai pas assuré sur ce coup. Sorti en septembre 2018 sur Indie Recordings, ce deuxième opus de Tantara aurait en effet mérité quelques lignes rédigées à temps pour une éventuelle place dans le bilan de fin d'année. Il ne s'agit pourtant pas d'une découverte tardive,tournant régulièrement depuis de nombreux mois chez moi. Et j'avais bien entouré le nom des Norvégiens à la publication de leur premier longue-durée Based on Evil , prometteur en diable. C'était en 2012, déjà via Indie Recordings. Au pire, pour ceux qui n'aiment pas, sachez que les longs passages sans vocaux ne sont pas rares, les instruments se faisant suffisamment intéressant pour s'en passer.Tantara confirme donc son potentiel sur cetrès plaisant. Les Norvégiens ont même progressé en ayant su gommer quelques défauts comme le chant plus maîtrisé et désormais moins clivant même si le timbre ne plaira pas à tout le monde. Les morceaux raccourcis et plus directs que sur le premier album prometteur Based on Evil n'enlèvent rien à la qualité d'écriture et à la technique aiguisée des musiciens. Voilà un album de thrash à la Bay Area au riffing et au feeling mélodique exemplaires, varié, catchy et efficace, offrant une belle balance entre tchouka-tchouka pour le pit et groove pour faire bouger les têtes. La basse nous fait en plus le plaisir de se montrer souvent, ce qui ne gâte rien. Seul "Sleepwalker", piste mid-tempo plus centrée sur une ambiance inquiétante, se montre plus dispensable car trop mollassonne pour du thrash. Ces gars-là mériteraient ainsi davantage de popularité et de reconnaissance, tout autant que d'autres formations plus connues mais certainement pas plus talentueuses comme Evile, Warbringer, Crisix, Havoc, Angelus Apatrida et compagnie. En espérant que Tantara ne mette pas six ans à sortir la suite !

