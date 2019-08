Destruction - Born to Perish Chronique Born to Perish





Quant à "Born to Perish", il représente le quatorzième (!) disque des teutons si l'on exclut les deux "Thrash Anthems" ainsi que les lives et les récents nombreux splits avec leurs collègues de scène. Vous le constatez comme moi: Destruction aime rester actif et productif et les paroles de Schmier en sont une preuve, lui qui commentait la longévité de son groupe dans une courte interview pour ZTMag en se comparant avec dérision aux Rolling Stones et en annonçant qu'il comptait continuer de produire des disques ou de monter sur scène jusqu'à ce que sa santé l'en empêche. Lui et Mike Sifringer ont donc encore quelques tours dans leur sac... sans être moi-même convaincu que cette détermination suffise.



Parce qu'à force de produire encore et encore sans trop se reposer vient fatalement le moment où la fatigue se fait sentir. Et pour des musiciens comme nos deux compères, cela se ressent d'abord au travers de leurs productions studio. Quand on sait également que l'enregistrement de ce nouveau disque a été fait le plus vite possible - pour ne pas dire "à la hâte" - car le groupe souhaitait le terminer avant d'embarquer dans leur tournée avec Overkill, on n'est pas forcément en droit de s'attendre à quelque chose de remarquable et de très poussé. Et le résultat ne trompe pas.



J'ai écouté ce disque deux ou trois fois avant de me lancer dans l'élaboration de cette chronique. J'ai ressenti, à chaque fois, la même sensation de lassitude et d'abandon qui me prenait vers la moitié du chemin et qui m'a presque fait dire "allez, fais iech, ça me soule trop, flemme d'aller jusqu'au bout, je préfère parler d'autre chose". Mais j'aime à coeur mon passe-temps de parler musique et j'ai néanmoins décidé de prendre la plume - quel homme! - essentiellement pour vous dire de ne pas vous attendre à quelque chose de nouveau, ni même de renversant, avec cet énième disque. Nuclear Blast aura beau user de tous les adjectifs mélioratifs du monde pour faire le faire passer pour quelque chose de varié mais le constat se fait entendre par lui-même: ce disque est très, très répétitif. On en fait une overdose, mais pas du même type que l'overdose dont je parlais en intro, pas une overdose parce que les riffs sont trop nombreux et efficaces et qu'on croule dessous, non! Overdose d'ennui et de lassitude.



Quels sont les intérêts de cet album, alors? Qu'est-ce qui peut encore redonner envie aux fans, après un "Under Attack" assez médiocre et un "Spiritual Genocide" sympa sans plus? Pas grand-chose. Le duo se mue cette fois-ci en quatuor avec l'arrivée du batteur Randy Black et de son jeu bien dynamique comme sa carrière au sein de Primal Fear ou de Rebellion peut le démontrer ainsi que du soliste Damir Eskic, qui constitue cette fois-ci un vrai changement pour le groupe puisqu'il faut remonter jsuqu'en 1998 avec le... truc? qu'est "The Least Successful Human Cannonball" pour avoir deux guitaristes au service de la destruction. On sent cet ajout, plutôt bénéfique pour le groupe, au travers des soli assez costauds de "Tyrants", "Betrayal", et "Born to Perish" qui relèvent l'intérêt de titres, tout comme le jeu de batterie lourd et direct de Randy Black avec l'intro assez martiale et plutôt catchy de "Born to Perish" et le début assez dynamique de "Betrayal". Mais mis à part l'arrivée de ces deux nouveaux musiciens... pas grand-chose à l'horizon.



C'est ce que je disais plus haut: on sent que, progressivement, le groupe abandonne, qu'il n'a plus envie de convaincre. Il part pourtant plutôt bien, avec un "Born to Perish" avec un refrain aux riffs et aux choeurs assez marquants, continue sur une lancée intéressante avec "Inspired by Death", ses tierces et sa petite vibe heavy gentil à la Saxon avant de sombrer dans un heavy/thrash insipide qui fait penser à une mauvaise version d'Overkill avec "Rotten" et s'effondre pour de bon avec la semi-balade totalement dispensable "Butchered for Life" Quant au reste... si vous n'avez pas laissé cet album tomber, "Tyrants" saura redonner un peu d'intérêt à l'ensemble de par son côté plus pêchu et direct, qui réveille bien, mais c'est tout. Le reste ne mérite pas que je m'attarde dessus.



