Ravenzang - Uit een duister verleden Chronique Uit een duister verleden

Nerveux et teigneux. Voilà à quoi ressemble ce premier album de RAVENZANG, formé en 2017 par deux jeunes moribonds qui veulent nous replonger dans le black originel. Et que c’est bien fait ! Extrêmementes gelées et pourtant brûlantes à la fois, les compositions arrivent à déterrer le corps perdu des vieux DARKTHRONE. Voilà, c’est tout. J’ai envie d’arrêter ma chronique ici parce que c’est suffisant pour décrire ce que contiennent ces 7 pistes.



Trop court ? Et bien je dirai dans ce cas-là que c’est à l’image de l’album, qui ne dépasse pas la demi-heure de jeu. Les titres ne font pas dans l’inutile et attaquent directement là où ça fait mal, et donc là où ça fait du bien. Seules les première et dernière piste dépassent les 5 minutes. La première à cause d’une première minute introductive qui accompagne l’auditeur dans la caverne caché au fond de la forêt. La dernière parce que... euh, non juste comme ça, mais elle finit en fade-out histoire de nous faire atterrir doucement...



RAVENZANG signifie « Le chant du corbeau ». Très bien, le corbeau nous fait tout de suite penser à NEHEMAH, entre autres. C’est le même univers, même si le niveau est un cran en-dessous. Normal tant il est difficile de rivaliser avec NEHEMAH. En tout cas, on retrouve les vocaux et les style de jeu propres à ce black metal inspiré par les années 90. Le chanteur a un timbre qui râcle, contamment. Il est suffisamment présent tout en sachant se taire par moments pour laisser couiner les guitares, pour laisser s’abbatre le coups sur la batterie.



La technique est laissée de côté et il faudrait s’être perdu en chemin pour le reprocher. RAVENZANG est là pour créer des ambiances massacreuses, implacables, hautaines. C’est vraiment parfait pour ceux qui veulent se passer du black bien classique, mais efficace. C’est chanté en néerlandais, mais vu que les paroles ne sont pas distinctes, on ne s’en rend pas compte. Dommage que le visuel ne soit pas plus réussi, il ne me semble pas vraiment donner envie de découvrir ce que contient l’album. Pareil avec le logo...



Je lui mets 6.5 juste pour qu'il soit le plus proche de 666. Ce qu'il mérite...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - New Era Productions Trve Black Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Ravenzang

Trve Black Metal - 2017 - Pays-Bas

écoutez Bloed onder volle maan

tracklist 01. Bloed onder volle maan 02. Sterbend licht 03. Verzet van de Falwaz 04. Terugkeer der tirannie 05. Heilweg 06. Woud der schaduwen 07. Hellevorst

Durée : 29:16

parution 12 Avril 2019

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez plutôt Khephra

L'Arcano Del Mondo

2013 - MalEventum Niedergang

Átszellemülés

2016 - Werewolf Promotion Ered Wethrin

Tides of War

2014 - Northern Silence Productions Ordem Satanica

Monte da lua

2017 - Signal Rex Pure

J'aurais dû

2017 - Symbol of Domination Prod.