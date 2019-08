Ebola - III Chronique III

KANASHIMI, AUSTERE, GERM, voire NORTT pour le titre final. Ton black metal dépressif ne m’avait pas étonné, mais il m’avait plu. »



Youta, je le tutoie. Je me le permets parce que je l’ai déjà rencontré en fait. Il vient de la préfecture de Oîta, qui est très proche de ma préfecture de Fukuoka. Je précisais d’ailleurs qu’il devait être actuellement le musicien de black metal le plus proche de moi géographiquement, à ma connaissance bien entendu. Je le tutoie donc ici, en français qu’il ne parle pas, pour lui montrer mon étonnement. Son



« Et pourquoi pas ? ». Eh bien oui, pourquoi pas, mais il y a évidemment de bons et de mauvais côtés à ce relookage musical. Déjà, l’originalité et donc l’intérêt sont montés d’un cran. On a la curiosité des sonorités. Elles qui font imaginer des paysages lointains comme des montagnes asiatiques, des vallées mystérieuses, des grottes de cristaux fantastiques. Des lieux emplis de zen. C’est zen, zen, ultrazen sur ces parties acoustiques, qui occupent bien 60 à 70% de l’album et apparaissent obligatoirement à un moment donné de chacun des 9 morceaux. Il n’y a même que ça sur « Asagiri », titre qui ouvre l’album avec une douceur sereine. Près de 5 minutes de plénitude avec un léger chœur masculin et surtout les sanglots de l’Erhu à partir de la troisième minute. De la zénitude, partout. Réussie très souvent, comme sur l’introduction de « Yamaga » qui offre en plus la surprise d’une déclamation de voix féminine. Mais ! Mais ! MAIS ! Ces passages sont vraiment trop nombreux. La surabondance de parties instrumentales lasse. On peut vite se lasser de l’acoustique, et du violon chinois. C’est comme un homme qui pleure. On trouve ça touchant au début, mais s’il chiale continuellement, on a envie de le baffer. Sur cet album, l’overdose est presque certaine.

Et si l’onse dit que c’est dommage, c’est parce que les titres plus équilibrés, ceux qui incluent du black dépressif, sont idéalement dosés. « Yamaga » dont je viens de parler, mais encore plus « Yuhu ». Oh la la !!! Ce morceau est excellent. C’est un modèle de réussite, très chargé en émotions. Youta y prend son temps, 7:36, pour peindre les ambiances. Ce n’est pas que de la musique, c’est véritablement de la peinture sur âme. Pendant les 4 premières minutes, il fait appel à une guitare acoustique, à l’Erhu et à une voix fatiguée qui souffle en retrait. C’est paisible, mais tellement mélancolique. C’est un hymne à la solitude, à l’isolement, à la retraite éloignée. Et ensuite, tout est détruit, d’un cri d’abord, . Alors toute la beauté disparait, comme si la réalité était réapparue, comme si la douleur revenait subitement torturer le corps et l’esprit. Nous étions peut-être dans un rêve, nous croyions peur-être une illusion, nous profitions peut-être d’une accalmie. Quoi que cela ait été, c’est terminé. Et lorsque la mélodie du début, calme, revient à la fin, elle n’a plus le même goût, parce qu’elle ne fait que rappeler que le passé n’est plus qu’un souvenir désormais...



2019 - Zero Dimensional Records Black Metal Folk Dépressif notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal Folk Dépressif - 2014 - Japon

tracklist 01. 朝霧 - Asagiri 02. 九重 - Kokonoe 03. 由布 - Yuhu 04. 立石 - Tateishi 05. 鶴見 - Tsurumi 06. 直川 - Naokawa 07. 山香 - Yamaga 08. 大神 - Oga 09. 末広 - Suehiro

Durée : 50:03

parution 1 Mars 2019

