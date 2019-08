State Faults - Resonate/Desperate Chronique Resonate/Desperate





Ils sont rares, les disques de screamo à me faire cet effet. Généralement trop portés sur la poésie, trop majestueux dans leurs climats éplorés, maniérés avec leurs titres en français et leurs accalmies contemplatives. State Faults, lui, ne cherche rien de cela sur Resonate/Desperate, premier album pour le label No Sleep Records. Il plonge les deux pieds dans les flaques de larmes, jouant trente-sept minutes durant un screamo construisant des viaducs entre post hardcore actuel et nineties, bâtissant ses structures sur une violence malheureusement souvent édulcorée de nos jours.



Impossible d’y échapper, une fois Resonate/Desperate lancé. Si on retrouve directement l’accroche, la simplicité charmante, que la bande a pu développer sur



Le bleu grisé qui colore ses compositions, State Faults le transmet avec une fluidité constante, obligeant à écouter à chaque fois Resonate/Desperate d’un trait. Commençant directement de façon abrasive avec « Meteor », il s’écoule et coule progressivement, appuyant de plus en plus sa détresse jusqu’à s’épancher dans des élans mélodiques qui arrivent sans crier gare, là un solo solitaire cherchant de l’air dans des hauteurs irrespirables (« Stalagmites »), ici une noyade évoquant The Cure (« Spectral ») se prolongeant dans des spasmes hardcore névrosés frôlant le crust le plus épique et désespéré par des backing vocals grognards (« Incantations »). Onze titres paraissant raconter une seule et même histoire que, pour des raisons évidentes de dignité, je garderai personnelle.



