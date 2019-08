Shit Life - Reign In Bud Chronique Reign In Bud

L'avantage des disques de Grindcore, c'est que leur durée généralement faible fait qu'il est relativement facile de se tenir à la page en matière de sorties. Et c'est aussi un beau prétexte pour en bouffer par camions entiers. Cette année n'a pas fait exception, chaque pause entre deux albums "sérieux" étant l'occasion de me faire farcir le minois par des formations toutes plus énervées les unes que les autres. Si 2019 a été riche en bonnes sorties pour le style, je n'étais pas encore tombé sur LA pépite, celle qui te fait appuyer sur le buzzer et retourner le fauteuil face au candidat. Et là, c'est une certitude, je veux Shit Life dans mon équipe pour le bilan de fin d'année.



C'est que ce duo originaire du Michigan sort ce qui s'impose, à l'heure actuelle, comme LA galette Grindcore de cette année. Et croyez bien que j'en vois défiler. Leur attitude, savant mélange de DIY et de je-m'en-foutisme teinté de THC (qui contribue à me les rendre fort sympathiques), tranche radicalement avec la puissance de frappe et le professionnalisme de leur musique. Si le logo, la pochette (signée Tyler Czarnecki) de ce "Reign in Bud" et ses titres tous plus débiles les uns que les autres me faisaient craindre un énième groupe-blague dispensable à la Cannabis Corpse, Shit Life a su me rassurer en déployant toute son énergie au service d'un Grindcore proprement furieux, et ce durant près de 40 minutes. Vous avez bien lu : près de 40 minutes. Même pas peur !



Alors oui, je suis le premier à râler quand le style donne dans la tartine, la moindre galette estampillée "Grindcore" finissant invariablement par me gaver au bout de vingt minutes. Oui, fatalement, on n'échappe évidemment pas à quelques longueurs, inévitables quand le morceau de barbaque est aussi imposant, mais la majeure partie des 29 titres de l'opus est si bien construite, savant mélange entre pied au plancher et plans plus alambiqués (sans oublier les excellentes reprises de Repulsion et Razor), que ce "Reign in Bud" s'écoute d'une seule traite, et avec délice. Mieux, il comblera tous les nostalgiques de feu Insect Warfare, tant cette dernière fournée est similaire au Grind sans concession de "World Extermination".



"Reign in Bud" décape, donc, servi par un son aux oignons, grosse caisse légèrement sur-mixée en guise de fondation rythmique, appui solide pour les riffs carpet-bombing sur lesquels se brisent,dans un fracas de cymbales, les voix de nos deux compères. Si le tempo a, majoritairement, oublié de prendre sa Depakine ("Grind The Weak" et ses power blasts infernaux, est une belle vitrine de ce qui vous attend ici), Shit Life n'oublie pourtant jamais d'assaisonner ses titres pour mieux chauffer le pit : groove irrésistible au démarrage de "Thought Police", démarche cassée par d'audacieux contre temps sur "March Of The Reefer Deathsquad", l'étonnant "Smoke Break" qui porte bien son nom, débutant lentement pour finir sur une double-pédale qui hache menu les riffs gras de Chris... Je n'oublie pas non plus les samples, qui, s'ils sont toujours aussi couillons (Erlich de la série Silicon Valley, pétant un boulon sur l'intro de "Don't Bring Piss To A Shit Fight"), ont le mérite de ne pas avoir été surexploités.



"Reign in Bud" est furieux à souhait, une déflagration au cœur d'une scène saturée, comme le fut, je le répète, "World Extermination" en son temps. Je ne m'avancerai pas à affirmer que cette deuxième fournée signée Shit Life finira couronnée des mêmes lauriers qu'Insect Warfare. Je suis par contre convaincu que le duo signe ici un album en forme d'essentiel, pour tout amateur de Grindcore qui se respecte. Y'a pas, "Reign In Bud" me rappelle pourquoi j'ai autant d'affection pour le style. A découvrir d'urgence !



Nota : Les acheteurs de la version digitale auront, petits veinards, une cover de Carnivore et une autre d'Anal Cunt. Ils sont généreux, ces ricains, quand même.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE