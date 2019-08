Oranssi Pazuzu - Kevät / Värimyrsky Chronique Kevät / Värimyrsky (EP)





Un black metal psychédélique toujours aussi inédit, personnel, où les équivalences sont difficiles à trouver. Enslaved et ses rêveries de promeneur solitaire, Darkspace et ses photographies, voilà des choses bien communes et douces, face à la terreur austère, la religion du vide entre les étoiles, que dessine Oranssi Pazuzu ! Il se fait l’apôtre que paraît être la statue illustrant son œuvre, bibliothécaire rendu fou par l’espace, mettant des notes sur la couleur tombée du ciel. Une ambiance d’homme personnifiant la menace de la voûte nocturne, ricanante de notre petitesse, que j’avais ressentie avec force lors d’un de leur concert en France, et que Kevät / Värimyrsky transmet parfaitement par un psychédélisme corrosif et aliéné, une batterie abrutissante de répétitions, une voix proférant d’une langue inconnue, des riffs s’étiolant jusqu’à ressentir un malaise vertigineux.



On aurait eu tort de penser que les Finlandais se seraient assagis en s'humanisant après Värähtelijä . Les formes vaguement reconnaissables qu'il y peignait alors sont prises dans le gouffre que créent ces seize minutes, débutant par des guitares esseulées et fatalistes annonçant les tourbillons destructeurs à venir.

2017 - 20 Buck Spin Records / Svart Records Psychedelic Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Oranssi Pazuzu

Psychedelic Black Metal - 2007 - Finlande

écoutez Kevät

Värimyrsky

tracklist 01. Kevät 02. Värimyrsky

Durée : 16 minutes

line up Jun-His / Voix, Guitare

Ontto / Basse

Evill / Claviers, Effets

Korjak / Batterie

Ikon / Guitare

parution 14 Avril 2017

