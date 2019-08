Kaltfront - Feuernacht Chronique Feuernacht

Premier album pour les Allemands de KALTFRONT, et je suis partagé. Les écoutes se sont succédé, mais je n’ai toujours pas réussi à déterminer quelle place lui accorder. Selon les parties je vais trouver, au mieux que c’est encourageant et prometteur, au pire que c’est sous-produit et soporifique. Donc, déjà, je ne me dis jamais que c’est indispensable, ni que c’est monstrueusement mauvais.



Les bons côtés. Il y a des mélodies simples mais efficaces, qui se font leur petite place dans l’esprit. On n’a pas affaire à un groupe ultra bourrin, mais à des compositions qui rappellent le black metal de la fin des années 90. Celui qui incluait quelques parties au clavier. Pas pour sonner symphonique, mais juste pour enrober les pistes. La même chose avec quelques guitares acoustiques qui se glissent dans les breaks. Du coup, il y a une volonté claire et nette d’aérer les pistes, et quelque part c’est assez frais.



Mais cette fraicheur est mal équilibrée, et surtout elle est souvent gâchée par un son raté. Ce n’est pas que ce soit trop raw, je suis un amateur de raw. C’est que le son est étouffé et ne sert jamais les titres. Alors que les riffs cherchent à apporter des sensations - mélancolie ou excitation soudaine -, le son hésitant castre le tout. On a l’impression d’écouter en ayant la tête dans la cloche à fromage… C’est le plus gros défaut, celui qui m’empêche d’être plus généreux avec la note.



Ensuite, on pourra se plaindre du manque de nouveauté et d’originalité. On pourra critiquer les vocaux qui ne sont pas très expressifs. On pourra regretter la longueur inutile des pistes. Mais c’est bien le souci de la production qui gène le plus. C’est lui qui freine la fougue de « Algiz », c’est lui qui fait flirter « Nebelwall » avec le kitch... Et ainsi les qualités pourtant évidentes de l’album passent au second plan...

2019 - Christhunt Productions Black Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Kaltfront

Black Metal - 2017 - Allemagne

écoutez Isa

tracklist 01. Feuernacht 02. Isa 03. Kerker 04. Ephemereal 05. Stahlkatharsis 06. Algiz 07. Nebelwall 08. Donar

Durée : 54:35

parution 20 Juin 2019

