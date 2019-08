Malum - Legion Chronique Legion

Legion est le troisième album de MALUM, mais le premier que je découvre. Il tabasse sec, il détruit les tympans, il dévaste tout ce qui bouge.



Le groupe est finlandais, mais même s’il met bien l’accent sur les mélodies, il n’est pas vraiment à ranger dans ce qu’on imagine à l’écoute de cette nationalité. Il a des côtés bien plus nerveux, donne des sensations d’urgence incontrolable, sonne beaucoup plus comme des explosions successives et inarrêtables que ses compatriotes.



En fait ces 6 morceaux m’ont surtout rappelé des formations très excitées comme HEIMDALLS WACHT, CIRITH GORGOR, et même DODSFERD. Dès le premier morceau, tout est lancé à fond les ballons. Surexcité d’un bout à l’autre. Tiens, regarde la pochette, tu vois les armées des Enfers qui se sont introduites dans notre monde, l’église brûle derrière elle. Eh bien la musique est encore plus énervée que ça. J’aurais bien vu les créatures en action, en train de forniquer, de trucider, de tout éclater. Musicalement, c’est ça. L’Apocalypse mis en musique.



Du coup c’est ultra entrainant, et on a envie de sautiller sur ces rythmes effrénés. On a aussi très envie de lire les paroles, qu’on imagine particulièrement crétines, mais particulièrement jouissives à hurler ensemble. Heureusement, elles sont dans le livret, et on peut alors se lâcher : « SEXUAL... DEMON », « BLESSED BY THE DARKNESS – I CHOOSE LUCIFER’S TRAIL », « BLESS ME OH EVIL… BLESS ME OH LUCIFER ». Ah oui effectivement ça n’est ni original ni très poétique, mais alors ça fait du bien d’entendre le chanteur s’époumoner à son maximum. Ça me fait autant envie de gueuler avec lui qu’avec un BESATT ou un BEHEXEN ! Il faut dire qu’il s’agit de Tyrant, connu également pour ses grognements chez KALMANKANTAJA et INFERNARIUM. Belle performance.



Du coup, cet album de 38 minutes botte terriblement le popotin. La durée est bonne, on aurait eu du mal à se relever si elle avait été plus longue. Notons que la dernière piste diffère des autres en intégrant un court break acoustique à sa moitié pour finir avec trois minutes sans vocaux, plus éclairées que le reste, comme une conclusion salvatrice....

2019 - Purity Through Fire Black Metal Possédé notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7/10

tracklist 01. The Sun Devouring Dragon 02. Manifest Malum 03. Sexual Demon 04. Days of Slaughter and Destruction 05. Blessed by the Devil's Blood 06. Luciferian Legion 07. Ajattoman viisauden loisteessa

Durée : 37:58

parution 31 Mai 2019

