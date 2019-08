Hatriot - From Days Unto Darkness Chronique From Days Unto Darkness





Le mimétisme est tel que j’ai dû vérifier si ce bon Steve n’avait pas laissé traîner quelques enregistrements dans le studio avant de laisser ses fistons voler de leurs propres ailes. Si les détracteurs du bonhomme n’ont aucune raison de mieux supporter les vocaux criards de Cody, j’aurais plutôt tendance à saluer la performance. Du poste pour poste comme on l’aime, le duo de guitaristes Varvatakis/Paterson épaulant le bassiste à l’aide de growls bienvenus. Une légère touche moderne façon SYLOSIS (blasts à l’appui) qui ne dévie pas HATRIOT de la trajectoire fixée depuis les débuts



Sorte de synthèse entre Glen Alvelais et Alex Skolnick, le seul survivant aux incessants changements de line-up à ce poste (welcome Kevin Paterson à la guitare rythmique) ravira les amateurs de leads à rallonge. C’est bien simple, dès qu’il y a moyen d’en tartiner une couche, le soliste s’engouffre dans la brèche. Le plus souvent avec à propos, il faut le reconnaître, les riffs d’école Gary Holt servant de parfait point d’appui à ce niveau (« In The Mind Of The Mind » et sa 2ème partie totalement hystérique). Du tchouka tchouka prétexte à la branlette de manche donc mais pas seulement, HATRIOT variant ce qu’il faut le menu pour maintenir l’attention. Sur 52 minutes, c’est heureux qu’on puisse se relâcher quelques mesures durant sur la sombre « Daze Into Darkness », relever ça et là quelques riffs chipés au KREATOR de « Extreme Aggressions » (eighties on vous dit !) ou célébrer la mémoire de Chuck sur l’excellente « Ethereal Nightmare ». Schuldiner à l’honneur sur un patchwork death thrash assez proche de « 1000 Eyes » et qui, sans rivaliser avec la grâce du DEATH de « Symbolic », tiendrait presque la comparaison (ce final épique sur fond de gueulantes, du petit lait !).



Voilà qui a le mérite d’ouvrir quelques portes pour un HATRIOT parvenant pour la 1ère fois à livrer des compos mémorables et à tenir en haleine sur la durée, malgré une production un peu chiche et un batteur léger sur certaines séquences. Des défauts mineurs sur lesquels on passera vite l’éponge, tant HATRIOT livre ici certains de ses meilleurs titres, la vengeresse « Carnival Of Execution » en tête.



