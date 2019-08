State Faults - Clairvoyant Chronique Clairvoyant

Clairvoyant ainsi que par le projet, passant d’un premier album aussi empreint de fragilité que contenant des forces bien particulières (ah, ce chant délicieusement éraillé école At the Drive In...) à un nouveau longue-durée en forme d’explosions multiples, à commencer par le talent des Ricains. Dissection d’un feu d’artifices.



Car il est question d'éveil ici. De renaissance tantôt dans dans l'éther tantôt dans le sang. La maturité se fait clairement sentir au fil de l'écoute et vous êtes saisis par les sublimes atmosphères développées par la formation. Elle vous transporte haut, toujours plus haut dans les cieux et ce dès la belle ouverture qu'est « Dreamcatcher, Pt. II ». Les émotions déferlent par vagues que ce soit par les mélodies poignantes, les passages aériens, un Johnny Andrew impérial au chant ou encore les parties rageuses – sans jamais vous lasser malgré la longueur du titre. Tout est parfaitement construit et équilibré. Les morceaux s'enchaînent, alternant entre explosions incontrôlées comme sur « Sacrament » (avec des riffs à la fois tortueux et anxiogènes), notes plus douces fleurant le shoegaze (cf. le début de « Olive Tree ») mais aussi airs extrêmement accrocheurs et addictifs (de « Baptism » à « Funeral Teeth » en passant par « Sleeplessness »).



« I don't knoooow,

I don't knoooow,

Wheeere my spirit goooes. »



Impossible de se sortir ses paroles de la tête. Impossible aussi de pas être gagné par l'émotion et se laisser aller, battant vainement l'air de ses poings. La lumière et l'énergie dégagées par Clairvoyant changent au gré des minutes, prenant des teintes plus sombres et spectrales – tout en gardant l'aspect poétique ainsi que l’efficacité. Vous sentez une sorte de tension monter crescendo, éclatant sur les trois derniers titres magistraux – toujours bien mis en relief par une production organique qui surligne le sentiment d'urgence et l’apparente spontanéité de l'ensemble.



Pas loin de six ans après Clairvoyant mérite son nom, avançant constamment la vérité dans les yeux, porteur d’une blancheur qui, malgré un style porté à la mélancolie, choisit la félicité aux larmes. Plus soigné que jamais, il serait pourtant injuste de définir State Faults comme un groupe de screamo pour ceux ne jurant que par Deafheaven et Pianos Become the Teeth. Car les Ricains gardent, dans les interstices, cette rudesse tendre qui est le fil rouge de leur discographie, une certaine âpreté dans le sentimental, décelable dans ces backing vocals crustillants, ces titres ciselés visant le haut sans raconter la montée. Une rage, une faim, qui continuent de rendre State Faults à part, finalement plus proche du screamo et du post hardcore des origines. Un autre bonheur, au sein d’un album qui en apporte définitivement beaucoup !



