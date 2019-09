Le Jardin d'Alice - Higenjitsu Chronique Higenjitsu

(非現実)

Oui, les Japonais sont connus pour être de grands mélangeurs. Lorsque beaucoup vont se poser la question de la logique et de la pertinence afin de proposer un ensemble cohérent, le Japonais s’en contrefera, tant que l’harmonie est présente. Cohérence et harmonie sont effectivement différentes. Alors choisir un nom de groupe français, un titre d’album totalement japonais, et une illustration anglaise ne pose pas de problème de conscience à Yotaka, unique membre de cette jeune formation. Il a donc choisi de s’appeler LE JARDIN D’ALICE, d’appeler son opus Higenjitsu (Irréel), et de prendre un tableau intitulé Renoncules, du méconnu Georges Elgar Hicks, artiste britannique de l’époque victorienne. Et il ne se pose pas plus la question de l’unité pour les noms des morceaux ! « Grace of Rococo », « Dolce » « Scarlet Romance », « XLII ». Mais aussi des noms en japonais tels que « Bara no kishi » (Le chevalier de la rose) et « Hikari no Tô » (La tour de lumière).



Mais voilà, tout cela n’empêche aucunement l’harmonie, et au contraire ces différents éléments extra-musicaux se mélangent parfaitement pour créer un monde dont les portes s’ouvrent directement dans notre esprit. On comprend de quoi il va s’agir. Et ainsi l’on ne peut pas être surpris que la description parle d’inspirations à la fois venues de la musique classique et du BM affilié shoegaze. Oui,ça ne pouvait être que ça ! On n’est absolument pas trompé sur le style pratiqué... Même si ! Même si il faut toujours être prudent maintenant avec la définition de shoegaze. On devrait plutôt se forcer à dire « black metal alcestien » pour être plus clair et ne plus froisser les véritables amateurs de shoegaze... Et encore, et encore, ce sont des étiquettes qui n’ont de valeur que pour donner une idée générale car avec LE JARDIN D’ALICE, on aurait tout aussi bien pu dire que c’était du Clavecin post-black mélodique.



Quand elles mettent le black metal en avant, les 6 pistes de ce court album sont envahies de trémolos et d’arpèges à outrance. Mais ça passe. Et sinon, eh bien elles sont extrêmement chargées en clavier qui appuie bien sur les harmonies. Envie de grandiloquence, d’envolées magiques, de lumière aveuglante ? Il y a tout cela... On se retrouve avec un mélange qui selon les parties rappelle SLEEPING PEONIES, ALCEST, MOI DIX MOIS... Seulement, la production et le matériel n’aidant pas, on a l’impression d’avoir un résultat mal fini. Ça reste au niveau de « musique charmeuse », mais laisse une frustration. La personnalité et les idées attirent, tout en n’allant pas au bout de leurs possibilités.



Ceux qui n’aiment pas le style ont déjà un argument pour ne pas apprécier, mais les autres, ceux qui pourraient en être la cible regretteront le goût d’inachevé. Les mélodies sont agréables, les mélanges ont de bonnes petites saveurs, mais il faudrait rééquilibrer pour placer un peu plus de black, et un peu plus de vocaux car là les instruments ont tendance à se sentir seuls. Et puis il faudrait se montrer moins répétitifs sur certaines mélodies. En fait, ce que je souhaite, ce n’est pas nécessairement de nouveaux titres, mais que ceux de cette galette soient à nouveau travaillés et peaufinés pour atteindre le niveau supérieur qu’ils méritent.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - Zero Dimensional Records Black Metal Shoegaze notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Le Jardin d'Alice

Black Metal Shoegaze - Japon

écoutez Grace of Rococo

tracklist 01. Grace of Rococo 02. Bara no Kishi 03. Dolce 04. Scarlet Romance 05. XLII 06. Hikari no tô

Durée : 27:29

parution 25 Mai 2019

Essayez plutôt Malenuit

Incandescente (EP)

2019 - Antiq Records Sleeping Peonies

Opal (EP)

2014 - Autoproduction Pyramids

A Northern Meadow

2015 - Profound Lore Records