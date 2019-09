Jesus Cröst - Tot Chronique Tot

"Tot" ses dix bougies. Il a fallu trouver un prétexte pour l'aborder... Qui s'est imposé de lui-même. S'il est bien initialement sorti en 2008, j'ai choisi de me pencher sur le repress de notre Bones Brigade national : c'est par ce dernier que j'ai découvert le groupe, après tout. Car avant de me décevoir avec un "010" (2010) efficace mais pas au niveau et un "stop'n'go".



Elle est là, la plus-value du duo. En plus de maîtriser son propos, il ne cesse de casser le tempo dans des titres toujours plus courts. Moins de quinze minutes pour vingt titres, voilà ce qu'on aime voir (je ne compte pas le titre bonus du repress, dix minutes d'un live inaudible et sans intérêt). La batterie alterne ainsi entre blast-beats effarants de rapidité et breaks en forme de freinages forcenés, qui laissent sur leur passage traces noires et odeurs de caoutchouc brûlé. Jesus Cröst joue vite, bien, avec précision, ce qui le rend redoutable d'efficacité. Incendiaire, mais si la ligne de conduite reste la vitesse à tout prix, il sait également, en plus des fractures de rythme évoquées, ménager l'auditeur par quelques menus ralentissements, titres mid-tempo façonnés pour faire saigner la fosse ("Demonkrankenheit", le démarrage de "Milevskyi") ou l'utilisation compulsive des samples, délicieusement débiles (le célèbre german kid sur le redoutable "Krank"). Tout ce joyeux bordel magnifié par un son qui va comme un gant à l'exercice et, cerise sur le gâteau, le chant arraché, entre l'aboiement strictement Punk et l'hystérie la plus totale. Oui, le disque est assez hermétique, pour qui n'est pas rompu aux franges les plus intransigeantes du Grindcore. Cependant, ceux qui sauront goûter ce qui fait tout le charme (et la différence) de Jesus Cröst y reviendront immanquablement... Parce que trop bref. Moins de quinze minutes, quand tout est aussi bien fait, c'est quand même cruellement court !



"Tot" est un classique personnel, vous l'aurez compris. Il me renvoie à mon adolescence et mes commandes chez Bones Brigade, lorsque j'épluchais les interminables grilles des catalogues papier du label (envoyés gracieusement, à l'époque) pour trouver de quoi me mettre sous la dent. Au-delà de l'effet "madeleine de Proust", hautement subjectif, force est de constater que Jesus Cröst a signé avec cet opus le sommet de sa discographie, jamais égalé en dix-huit ans de carrière. Un concentré de ce que le Grindcore et le PV peuvent offrir de meilleur, et qui saura s'imposer, j'en suis certain, comme un classique de l'underground. La preuve : onze ans après sa sortie, il n'a rien perdu de sa puissance. On a fêté un anniversaire, l'année dernière, que je m'en veux encore d'avoir loupé. J'aurais adoré faire souffler àses dix bougies. Il a fallu trouver un prétexte pour l'aborder... Qui s'est imposé de lui-même. S'il est bien initialement sorti en 2008, j'ai choisi de me pencher sur lede notre Bones Brigade national : c'est par ce dernier que j'ai découvert le groupe, après tout. Car avant de me décevoir avec un(2010) efficace mais pas au niveau et un "1986" (2014) carrément décevant, le duo Batave avait su me traumatiser de la plus belle des manières, en commettant un attentat sonore touchant du doigt la perfection pour qui aime la musique respirant l'urgence. Un sommet en matière de Grindcore abâtardi de Powerviolence, rendu encore plus frénétique par la touche Jesus Cröst : leElle est là, ladu duo. En plus de maîtriser son propos, il ne cesse de casser le tempo dans des titres toujours plus courts. Moins de quinze minutes pour vingt titres, voilà ce qu'on aime voir (je ne compte pas le titre bonus du, dix minutes d'un live inaudible et sans intérêt). La batterie alterne ainsi entreeffarants de rapidité eten forme de freinages forcenés, qui laissent sur leur passage traces noires et odeurs de caoutchouc brûlé. Jesus Cröst joue vite, bien, avec précision, ce qui le rend redoutable d'efficacité. Incendiaire, mais si la ligne de conduite reste la vitesse à tout prix, il sait également, en plus des fractures de rythme évoquées, ménager l'auditeur par quelques menus ralentissements, titresfaçonnés pour faire saigner la fosse ("Demonkrankenheit", le démarrage de "Milevskyi") ou l'utilisation compulsive des, délicieusement débiles (le célèbresur le redoutable "Krank"). Tout ce joyeux bordel magnifié par un son qui va comme un gant à l'exercice et, cerise sur le gâteau, le chant arraché, entre l'aboiement strictement Punk et l'hystérie la plus totale. Oui, le disque est assez hermétique, pour qui n'est pas rompu aux franges les plus intransigeantes du Grindcore. Cependant, ceux qui sauront goûter ce qui fait tout le charme (et la différence) de Jesus Cröst y reviendront immanquablement... Parce que trop bref. Moins de quinze minutes, quand tout est aussi bien fait, c'est quand même cruellement court !est un classique personnel, vous l'aurez compris. Il me renvoie à mon adolescence et mes commandes chez Bones Brigade, lorsque j'épluchais les interminables grilles des catalogues papier du label (envoyés gracieusement, à l'époque) pour trouver de quoi me mettre sous la dent. Au-delà de l'effet, hautement subjectif, force est de constater que Jesus Cröst a signé avec cet opus le sommet de sa discographie, jamais égalé en dix-huit ans de carrière. Un concentré de ce que le Grindcore et le PV peuvent offrir de meilleur, et qui saura s'imposer, j'en suis certain, comme un classique de l'. La preuve : onze ans après sa sortie, il n'a rien perdu de sa puissance.

2009 - Bones Brigade Records Grindcore/Powerviolence notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Jesus Cröst

Grindcore/Powerviolence - 1996 - Pays-Bas

écoutez Taurin

Zeitgeist

Verbanned

Milevskyi

Krank

Vierakette

Titanic

Sein

Crst Ist Tot

Ekelhaft

Bombenaalerm

All/Ein

Demonkrankhet

Geheimfavorit

Kein Chlaf

Der Schnock

Glanzparade

Cum S.U.R.

Bitsocker

Elfenbeinturm

tracklist 01. Taurin 400 (00:33) 02. Zeitgeist (00:33) 03. Verbanned (00:07) 04. Milevskyi (01:03) 05. Krank (01:08) 06. Vierakette (00:32) 07. Titanic (00:11) 08. Sein (00:36) 09. Crust ist töt (00:35) 10. Ekelhaft (00:16) 11. Bombenalarm (01:10) 12. All/Ein (00:43) 13. Demonkrankheit (01:45) 14. Geheimfavorit (00:30) 15. Kein Schlaf (00:28) 16. Der Schnock (01:19) 17. Glanzparade (00:35) 18. Cum S.U.R. (00:39) 19. Bitsocker (01:00) 20. Elfenbeinturm (00:53) 21. Bonustrax: Live OEF 2008

Durée : 14:36

