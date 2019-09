Furia - Grudzień za grudniem Chronique Grudzień za grudniem

Dans la série des anniversaires importants, impossible pour moi d'oublier celui de "Grudzień za grudniem", second long-format de Furia. C'est qu'il souffle ses dix bougies le mois prochain, le bougre ! S'il est encore trop tôt pour affirmer qu'il n'a pas pris une ride, il n'est pas trop tard pour affirmer que les années n'ont eu d'emprise ni sur sa puissance, ni sur son ambiance. Si les Polonais ont, forcément, eu le temps d'évoluer, chacun des albums de leur riche discographie est à prendre comme une balise, jalonnant le chemin parcouru depuis. Et, avant tout, en tant que témoin de la richesse de leur univers, tant Furia a su, tout en expérimentant progressivement, rester incroyablement constant dans la qualité.



"Martwa polska jesień", première manifestation "officielle" de la formation sortie deux ans plus tôt, avait impressionné son monde, par son Black Metal proprement habité, déchirant, que dis-je, torrentiel ! Qui dévoilait déjà les capacités immenses et encore trop peu exploitées du quatuor. "Grudzień za grudniem" ("Décembre avant Décembre") affine la recette, se faisant plus fin, plus précis, mais sans jamais remiser l'émotion au placard. Un déluge d'émotions bien dissimulé derrière une apparente austérité - Logique, Furia ayant confectionné cette galette en guise "d'hommage au néant, bien plus intéressant que tout ce que l'humanité pourrait offrir."



"Grudzień za grudniem" est glacial, comme son nom le laissait présager. Au-delà de sa thématique globale, cette impression est renforcée par la production, finement travaillée, toute en nuances et paradoxalement sans une once de chaleur. Les guitares s'épanchent tantôt en nappes de blizzard (l'ouverture de "Zgniłem" en est un bon exemple), tantôt garnissent les titres en arpèges presque dansants, jouant sur le décalage pour mieux prendre à revers (le final presque KPN-esque de "Jeszcze i jeszcze"). Six et quatre cordes, justement, restent globalement orthodoxes (surtout comparées aux explosions plus récentes de Furia)... Mais l'on sent déjà cette envie d'aller plus loin, de briser le carcan rigide imposé par le style. Par les cassures purement folk, respirations jazz bienvenues ponctuant "Kim jesteś?", le tapping épileptique et la superposition des cordes sèches renforçant la frénésie de "U krza stoi olsza", les expérimentations sont discrètes, mais elles sont là. Mises toutes entières au service de l'émotion la plus pure, vagues qui se brisent sur une batterie aussi véloce que variée, d'une précision redoutable, tant dans les blast-beats que les passages plus lents, en témoignent les rimshots rythmant le final de "Przechrzczony", complétant à merveille les interventions de Nihil. Ce dernier restant, sans grande surprise, impérial, tant en tant que compositeur que chanteur. Un organe toujours aussi caverneux, profond, dispensant sermons déchirants et saillies d'une sauvagerie sans borne ("Zmierzch za zmierzchem" qui semble revenir à la charge, encore et encore), contribuant, encore et toujours, à l'ambiance générale.



"Grudzień za grudniem" est à l'image de sa pochette, finalement : une ronde déchaînée. L'on est pris par la main, de force, ballottés au gré des changements de rythmes, des compositions à vif, pour finir transis, sur le carreau, durablement marqués par le spectacle qui s'est offert à nos tympans. Un album au charme venimeux, diablement attirant, comme tout ce que l'on sait dangereux. Passionné, et passionnant, bref, essentiel, comme chaque sortie de Furia.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE