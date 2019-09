Illdisposed - Reveal Your Soul For The Dead Chronique Reveal Your Soul For The Dead





Une approche naturaliste qui soulagera ceux qui ne goûtent guère aux expérimentations electro des



Si cette cure d’austérité industrielle s’accompagne d’un louable supplément de gras, elle trouve malheureusement ses limites dans les compositions proposées. Bien moins inspiré que sur un ILLDISPOSED nous ayant habitué à une fréquence en sorties plutôt généreuse, le temps commençait à se faire un poil long depuis la parution de « Grey Sky Over Black Town » (mai 2016). Un peu plus de trois piges pour succéder à un album assez inhabituel, qui piochait allègrement dans le registre black pour relancer la machine. « Color our world blackened ! » scandait James, prophétisant le retour des Danois à une musique plus sombre et ambiancée, moins linéaire que sur le frontal « Sense The Darkness » . Avec Dan Swäno aux manettes pour accompagner cette 15ème offrande, c’est à un pur album de death à l’ancienne auquel nous avons affaire ici, le groupe se montrant sous son jour le plus traditionnel.Une approche naturaliste qui soulagera ceux qui ne goûtent guère aux expérimentations electro des « 1-800 Vindication » et « There is Light … But It’s Not For Me », ILLDISPOSED écartant définitivement ses influences suédoises au profit d’un contenu résolument old school. Adieu la production blockbuster et froid clinique qui l’accompagne, bienvenue aux miasmes putrides tout droit sortis du caveau des années 90 ! Il n’y a qu’à s’enfiler « With Hate » pour s’en convaincre : avec son approche directe et épurée, un vieux son bien rance et une absence totale d’artifices, voilà un titre assez représentatif de ce qui vous attend sur ce « Reveal Your Soul For The Dead ». Un peu dans la même veine, « This Is Our Calling For The End » fait les choses comme il faut, ILLDISPOSED conservant cette faculté à blaster quand il faut pour enjoliver son death groovy servi sur son habituelle garniture de double pédale. Plutôt réussie également, « Drink It All » et ses leads accrocheuses ravivent les bons souvenirs de la référence « Submit ». Quant à Bo Summer, s’il s’appuie moins que de coutume sur sa growl box, nul besoin de graissage des conduits à l’huile d’olive pour en tartiner des couches. On a même droit à un petit clin d’œil au David Vincent de « Covenant » sur la torturée « To Sail You Away ». Sympa !Si cette cure d’austérité industrielle s’accompagne d’un louable supplément de gras, elle trouve malheureusement ses limites dans les compositions proposées. Bien moins inspiré que sur un « With The Lost Souls On Our Side » , Jakob Batten est pris en flagrant délit d’indigence sur une « We Must Endure » traînant sa misère à mi parcours. Riffs stériles et lenteur rédhibitoire, des scories que l’on retrouve hélas à intervalles réguliers sur la plupart des titres, brisant net la dynamique d’un album plus digne de « Kokaiinum » que de « There’s Something Rotten … In The State Of Denmark ». Souffrant également d’un déficit de puissance brute imputable au choix de production (on ne peut pas gagner sur tous les plans), ILLDISPOSED échoue là où il avait réussi sur « Grey Sky Over Black Town » : l’alchimie entre charges bourrines et plages plus ambiancées n’a rien d’évidente ici, les quelques riffs groovy qui font leur réputation renforçant le caractère schizophrène de l’ensemble. Oscillant sans cesse entre le plutôt bon et le très moyen, « Reveal Your Soul For The Dead » frustre donc plus qu’il ne séduit ; malgré les moyens mis en œuvre pour ressusciter le ILLDISPOSED de 1995-2000, on en reste hélas au stade de la note d’intention.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE