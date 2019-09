Lutomysl - Ecce Homo Chronique Ecce Homo

LUTOMYSL. Victime de la mode, victime de la lassitude de l’auditeur, victime de son acharnement à être lui-même. Oui, Ecce Homo, son 9ème album, a fait beaucoup moins parler que ses prédescesseurs, comme déjà DRUDKH qui a frappé. LUTOMYSL fait apparemment trop du LUTOMYSL pour recréer les engouements de ses sorties des années 2000.



Il a pourtant évolué au fil du temps, devenant moins incisif et plus réfléchi. En mettant les guitares et l’homme derrière elles plus en avant. Alors que la base musicale du groupe est restée la même, son image a changé, et cela a pu aussi déplaire à un public qui le souhaiterait plus evil, plus sombre dans le visuel. C’est vrai que, depuis 2010 et l’album sans titre, le musicien chanteur use des couleurs claires, met des photos de lui en tenue de ville, montre une image moins torturée... Cela joue. L’imaginaire a une forte importance et bien que les compositions de cet opus soient torturées, on a du mal à oublier la luminosité du personnage.



Alors il faut faire un effort pour se plonger dans la musique et s’imprégner des ambiances une nouvelle fois réussies. 9 titres, 51 minutes. Car cest toujours magique du LUTOMYSL, avec une patte personnelle. Les vocaux écorchés sont terrifiants, laissant entrevoir un homme fatigué et lassé par la vie, rampant à terre et n’arrivant pas à se relever. Les guitares sont toujours aussi enchanteuses, montrant que Lutomysl est un véritable musicien. Il crée avec attention ses morceaux et sait mettre en valeur certains passages, en jouant par exemple avec le volume, ou bien en utilisant sa botte secrète imparable : arrêter les instruments pour n’en laisser plus qu’un seul s’exprimer. Alors que le morceau est déchainé, il freine tout d’un coup et arrive à sublimer le tout. Je me fais avoir à tous les coups. Là, ce sera sur « Fallacies of Life », « To Pass by the Guard » ou encore « Ecce Homo ».



Mais effectivement, ce sont des éléments qui n’ont rien de novateur chez l’Ukrainien et l’on a un peu l’impression d’écouter de simples variantes à des titres qui se trouvaient sur d’anciens albums. Une impression de déjà-entendu. De mon côté aussi, cela m’empêche de classer Ecce Homo en haut des sorties de LUTOMYSL, mais cela ne m’incite pas à mettre une mauvaise note. Le charme opère, je retrouve avec plaisir cette formation qui m’a fait et continue de me faire vibrer grâce à son mélange d’émotions, d’agressions, et d’envolées mélancoliques... Pauvre Ukrainien, pauvre. Victime de la mode, victime de la lassitude de l’auditeur, victime de son acharnement à être lui-même. Oui,, son 9ème album, a fait beaucoup moins parler que ses prédescesseurs, comme déjà Overcoming Babel en 2012 avait attiré moins d’attention. Cela faisait pourtant 6 ans que nous n’avions pas eu de nouvelles de notre bonhomme, et nous aurions pu penser que les fans allaient être chaud patate, sur les dents et ravis d’avoir de nouvelles compositions, mais non, c’est plus ou moins le syndromequi a frappé.fait apparemment trop dupour recréer les engouements de ses sorties des années 2000.Il a pourtant évolué au fil du temps, devenant moins incisif et plus réfléchi. En mettant les guitares et l’homme derrière elles plus en avant. Alors que la base musicale du groupe est restée la même, son image a changé, et cela a pu aussi déplaire à un public qui le souhaiterait plus evil, plus sombre dans le visuel. C’est vrai que, depuis 2010 et l’album sans titre, le musicien chanteur use des couleurs claires, met des photos de lui en tenue de ville, montre une image moins torturée... Cela joue. L’imaginaire a une forte importance et bien que les compositions de cet opus soient torturées, on a du mal à oublier la luminosité du personnage.Alors il faut faire un effort pour se plonger dans la musique et s’imprégner des ambiances une nouvelle fois réussies. 9 titres, 51 minutes. Car cest toujours magique du, avec une patte personnelle. Les vocaux écorchés sont terrifiants, laissant entrevoir un homme fatigué et lassé par la vie, rampant à terre et n’arrivant pas à se relever. Les guitares sont toujours aussi enchanteuses, montrant que Lutomysl est un véritable musicien. Il crée avec attention ses morceaux et sait mettre en valeur certains passages, en jouant par exemple avec le volume, ou bien en utilisant sa botte secrète imparable : arrêter les instruments pour n’en laisser plus qu’un seul s’exprimer. Alors que le morceau est déchainé, il freine tout d’un coup et arrive à sublimer le tout. Je me fais avoir à tous les coups. Là, ce sera sur « Fallacies of Life », « To Pass by the Guard » ou encore « Ecce Homo ».Mais effectivement, ce sont des éléments qui n’ont rien de novateur chez l’Ukrainien et l’on a un peu l’impression d’écouter de simples variantes à des titres qui se trouvaient sur d’anciens albums. Une impression de déjà-entendu. De mon côté aussi, cela m’empêche de classeren haut des sorties de, mais cela ne m’incite pas à mettre une mauvaise note. Le charme opère, je retrouve avec plaisir cette formation qui m’a fait et continue de me faire vibrer grâce à son mélange d’émotions, d’agressions, et d’envolées mélancoliques...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2018 - Drakkar Productions Black Metal Mélodique notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Lutomysl

Black Metal Mélodique - 2001 - Ukraine

écoutez Омани життя (Fallacies of Life)

tracklist 01. Без вогню провідної зорі (Without the Light of the Guiding Star) 02. Колиска кровопролиття (Cradle of Bloodshed) 03. Омани життя (Fallacies of Life) 04. Обминути вартового (To Pass by the Guard) 05. Kаїн (Cain) 06. Лезом погорди собі по горлу (Blade of Arrogance Cuts Your Throat) 07. Ecce Homo 08. Повинен йти (Must Go) 09. Місце героя (Where the Hero Is)

Durée : 51:21

parution 14 Décembre 2018

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Lutomysl

Overcoming Babel

2012 - Nihilward Productions Lutomysl

Firmament (EP)

2014 - Nihilward Productions Lutomysl

De Profundis

2008 - Supernal Music Lutomysl

Decadence

2005 - Mercenary Musik

Essayez aussi Merciless

Unbound

1994 - Black Lodge Records Vale Of Pnath

Accursed (EP)

2019 - Willowtip Records Gestapo 666

Satanic Shariah

2019 - Drakkar Productions Noctes

Pandemonic Requiem

1997 - No Fashion Records Fornication

D N hAte

2007 - Rupture Music