J’ai toujours bien aimé Acid Witch, leur côté bonhomme, leur faculté à représenter réellement, sur leur pochette, le contenu glougloutant de leur doom psycho/death de bazar. Mais si Witchtanic Hellucinations m’avait relativement séduit, j’avais été plus refroidi par Stoned, la surprise passée, le glougloutage aussi.



L’arrivée en 2017 de leur nouvel effort longue durée, perdu au milieu d’une constellation de compil, split, split video, EP… à faire pâlir un groupe de grind, a ainsi suscité ma curiosité. Evil Sound Screamers allait-il relever le niveau comme l’artwork joliment déglingo le suggère ? Une réponse plutôt affirmative se dégage même si certains regrets pointent.



Dès la pochette donc, l’auditeur est plongé dans une ambiance Halloween de bon aloi. Les mauvaises blagues, les citrouilles, les bonbons et les tueurs en série sont de sorties. Toujours armé de son doom très death (ou de son death très doom), Acid Witch ne prend pas son public au dépourvu. Scare Tape introduit le film d’horreur (comme la plupart des intros de morceaux : Nain Rouge et Enter at your own risk par exemple) et plonge de suite dans l’ambiance du moment alors que Mr Beistle appuie sur les aspects sombres et lourds de la rythmique dont le groupe a le secret (Mutilation Mansion encore, avec de merveilleux claviers qui tapissent tout l’arrière-plan sonore de leur trémolos stridents). Sans temps morts, le groupe entraîne l’auditeur dans son univers horrifique, rampant aux tonalités écrasantes et grasses à souhait. Mais un peu comme sur leurs précédents efforts, les claviers psychédéliques aèrent le tout. On regrettera que le chant soit moins profond et que, globalement, le son soit plus faiblard tout de même qu’auparavant. Ce qui est gagné en atmosphère est perdu en puissance. Dommage.



Pour autant, le chant reste très varié puisque le phrasé guttural le dispute aux vocalises black, sans compter les petits arrangements où on a l’impression d’entendre des lutins ou je ne sais quoi d’autres venir susurrer leurs mauvaises blagues à l’oreille de l’auditeur. De même, quelques idées neuves interviennent assez rapidement, comme cette intro un peu électro sur I Hate Halloween, accompagnée d’un orgue Hammond pour la profondeur et l’emphase (il constitue parfois la base même du titre comme sur Enter at your own risk). Ce même morceau est d’ailleurs surprenant à plus d’un titre si on le remet en perspective avec la discographie du groupe. Il marque, dans sa structure, une volonté de proposer un titre évolutif, presque prog’ par instant, très travaillé dans les arrangements, sans que l’ambiance n’y perde en pertinence. Les solis heavy qui le parsème (sur la fin du morceau notamment) lui offre des contrastes tout à fait remarquables. Ce changement dans l’approche des compos ne réside pas dans ce seul titre. Cheap Gore et Nain Rouge par exemple comprennent des bases assez nettement thrash par instants (sur certaines attaques ou accélérations), alors que les claviers apportent encore cette touche prog’ latente et que les arrangements continent d’ancrer sérieusement les morceaux dans l’univers horrifique.



Les relents heavy, voire hard rock (Hardrock Halloween) apportent leur touche aux morceaux, qui renforcent les respirations sans dénaturer l’atmosphère globale. Au soutien des structures, ils confèrent variations et richesses aux titres, dynamisme aussi et se marient parfaitement avec les arrangements menaçants du combo américain (I Hate Halloween, Hardrock Halloween).



Si l’on accepte de concevoir que le retour aux ambiances de Witchtanic Hellucinations comme leur mélange à certains tiques de compositions de Stoned puisse aboutir à un album plus « sérieux », plus maitrisé, ce dernier effort d’Acid Witch pourrait bien vous séduire d’autant que la pièce de clôture, An Evil Sound Screaming, est aussi la plus riche avec son départ ultra doomisant, basse monopolisant l’espace sonore, avant que des chœurs, des arrangements menaçants et une ambiance digne de l’élite des films d’horreur ne s’installe en toute harmonie, façon Carpenter Brut, pour notre plus grand plaisir.

2017 - Hells Headbangers Records
Doom/death

Acid Witch

Doom/death - 2007 - Etats-Unis

01. Scare Tape 02. Mr. Beistle 03. I Hate Halloween 04. Cheap Gore 05. Nain Rouge (The Red Dwarf) 06. Enter at Your Own Risk 07. Mutilation Mansion 08. Hardrock Halloween 09. Nightmare in a Damaged Brain 10. An Evil Sound Screaming

Durée : 37:25

31 Octobre 2017

