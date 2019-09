Jupiterian - Terraforming Chronique Terraforming

Jupiterian n’est pas totalement un inconnu de la scène doom sludge. Les brésiliens avaient connu un petit buzz avec Aphotic, leur précédent album. Terraforming est leur second effort longue durée après un EP et une compil d’anciens titres.



Matriarch, qui ouvre l’album, donne le ton, la basse grondant comme une éruption tellurique. Le son est massif. Il l’est hélas bien moins quand arrivent les guitares car, de fait, ce retour à la « norme » amoindrit la pertinence du propos du groupe, le fondant davantage dans la masse des groupes qui pratiquent ce style. Pour autant, ce premier titre demeure relativement pertinent, avec ses guitares qui tricotent des jolis accords prog’ pendant que la rythmique hypnotise à coup de loop mécaniques. Le son un peu « banal », encore une fois, amoindrit un peu la portée du morceau. Dommage car la voix, profonde, gronde également et offre une puissance intéressante pour la dynamique du morceau. Unearthly Glow et Forefathers reprennent les mêmes bases mais présentent, dès le départ des titres, des dispositions mélodiques plus fortes, une volonté d’aérer le propos plus marquée, en définissant des atmosphères plus franches. La basse occupe toujours une place importante, notamment sur les transitions entre les phrasés les plus lourds et ceux, plus ambiancés. Les arrangements sont aussi plus nombreux (son de cloches, pluie battante…).



La seconde partie de l’album, qui débute avec le titre éponyme, fait basculer l’atmosphère vers des rivages plus nettement sombres. Terraforming ouvre ainsi sur une ambiance faussement douce, laissant planer la menace, comme une anticipation à la catastrophe inévitable arrivant. Morceau le plus court, totalement ambiant, il offre une transition aérée et pesante à la fois vers les deux derniers titres. Us and Them traduit la rencontre avec les « autres », ces étrangers non humains dont Terraforming laissait penser qu’il allait être rencontré sous peu… Les accords mélodiques du départ induisent en erreur : la rencontre devait être belle…elle est redoutable. Rapidement, le rythme accélère et le titre monte doucement en puissance, prenant des atours martiaux continus. Quant à Sol, qui clôture l’album, il est, de loin, le morceau le plus lourd, celui où la basse gronde le plus, où les guitares plaquent accords goudronneux sur riffs stridents et où la voix s’insère à l’ensemble sur les tonalités les plus menaçantes de l’album.



Jupiterian ne manque pas de bonne volonté ni d’idées. S’il n’est pas le plus connu des groupes de sludge, il mérite toutefois amplement votre attention tant son Terraforming est de belle qualité, varié et pertinent.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE