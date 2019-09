Undeath - Demo '19 Chronique Demo '19 (Démo)

Si le nom d’Undeath ne vous dit rien à l’heure qu’il est c’est probablement parce que le groupe américain n’en est encore qu’à ses premiers balbutiements. Formé il y a peu, très certainement courant 2018, la formation originaire de Rochester dans l’état de New-York a sorti en début d’année une première démo d’abord via Sevared Records pour la version CD puis sur Caligari Records dans la foulée pour la version cassette. Bien décidé à se faire une petite place au sein d’une scène américaine particulièrement prolifique ces dernières années, les petits gars d’Undeath ont enchaîné il y a peu avec une seconde démo intitulée Sentient Autolysis sur laquelle je reviendrai très prochainement.



En attendant, voici cinq titres sur lesquels l’amateur de Death Metal obscur et caverneux ne devrait pas manquer de s’enthousiasmer même si, sans grande surprise, il n’y a dans la formule dispensée par le jeune trio rien de très original. Pour autant, on sent dès les premières écoutes qu’Undeath possède un petit truc à lui ou en tout cas qu’il essaye de se démarquer un tant soit peu de la cohorte de formations évoluant dans le même registre. Pour se faire, les Américains vont notamment s’appuyer sur leur guitariste Kyle Beam dont certains riffs plutôt alambiqués sortent en effet du lot. C’est notamment le cas sur des titres comme "Unadorned Coffin" à 0:57, "Ineffable Tumult" à 0:51 et 2:25 ou "Archfiend Coercion Methods" à 1:45 sur lesquels monsieur Beam s’amuse à tricoter des riffs tordus ou bien encore des leads tarabiscotés sortant quelque peu des standards du genre même s’il n’est pas rare de penser parfois à Tomb Mold sur certaines séquences ou transitions. Pas de quoi considérer Undeath comme le groupe qui révolutionnera le style mais néanmoins juste ce qu’il faut pour donner un brin de personnalité à ce Death Metal respectant tout de même bons nombres de standards établis depuis longtemps.



En tout cas, si le trio n’entend pas bouleverser l’ordre établi avec ces cinq titres, cette première démo n’en demeure pas moins très efficace et surtout extrêmement encourageante pour la suite. Avec quatre morceaux ne dépassant pas les cinq minutes et un interlude instrumental (le bien nommé "Mortuary Breeze") apportant un peu d’air "frais" à l’ensemble, Undeath se concentre sur l’essentiel, bouclant cette première mise en bouche en l’espace de seize minutes. Servi par une production rugueuse capable cependant de mettre en lumière les quelques accents mélodiques dispensés ici et là par Kyle Beam, Undeath nous dispense d’accélérations fugaces idéales pour se taper la tête contre les murs l’espace d’un instant, de fulgurances aux relents tech-death forts agréables comme celle que l’on peut trouver sur "Ineffable Tumult" à 2:27 ainsi que de passages mid-tempo dont certains sont d’ailleurs marqués par un groove infectieux ("Unadorned Coffin" à 1:36, les premières secondes d’"Ineffable Tumult", etc). Bref, tout ce qu’il faut pour rendre l’écoute de cette première démo des plus agréables tout en suggérant l’idée qu’Undeath en a encore largement sous le coude.



Si les Américains n’en sont pas encore à prendre la tête d’une scène US actuellement en pleine effervescence, Undeath atteste tout de même ici de sa singularité tout en marchant dans les pas de ses prédécesseurs et autres contemporains ayant fait leur une recette vieille déjà de quelques décennies. En attendant de nous pencher sur Sentient Autolysis sortie cet été, je vous invite grandement à vous pencher sur cette première démo extrêmement encourageante pour n’importe quel amateur de Death Metal sombre et caverneux empreint d’un brin de personnalité. Assurément l’une des bonnes pioches de cette année.

