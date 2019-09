Undeath - Sentient Autolysis Chronique Sentient Autolysis (Démo)

Moins de six mois séparent la première et la seconde démo des Américains d’Undeath. Sortie en juillet dernier sur Caligari et Sevared Records, cette dernière s’intitule Sentient Autolysis et ne propose que quatre titres (contre cinq pour la première) pour une durée cependant quasi-identique. Une fois encore, le groupe n’a pas eu à aller chercher bien loin pour l’illustration de cette seconde démo puisque c’est le batteur Matthew Browning qui s’y est à nouveau collé. Moins étouffante que sa précédente réalisation, on appréciera cependant toujours autant ce côté dense et chargé souligné cette fois-ci par ces quelques notes de vert bienvenues. Un artwork qui une fois encore en dit suffisamment long sur le Death Metal de ces jeunes garçons pour lesquels je n’avais pas manqué de m’enthousiasmer il y a quelques jours.



Du coup, ne vous étonnez pas si je donne l’impression de radoter tout au long de cette chronique puisqu’en effet, on ne peut pas dire qu’il y ait de grands bouleversements à signaler du côté des Américains dont les nouvelles compositions s’inscrivent dans la lignée des précédentes. On retrouve ainsi ce Death Metal à l’ancienne, sombre et caverneux marqué par le riffing tarabiscoté d’un Kyle Beam qui entend bien tirer profit de cette singularité pour hisser Undeath vers le haut et lui permettre ainsi de se démarquer à sa manière du reste de la meute. Quelque part entre Incantation (l’atmosphère, le chant, les accélérations/décélérations à se taper la tête contre les murs), Tomb Mold (la structure de certaines séquences et le groove qui s’en dégage, certains leads mélodiques dispensés notamment sur "Phantasmal Festering") et même Morbid Angel (ce riff sur "Enhancing The Dead" rappelant celui de "The lion’s Den"), Demilich (les toutes premières notes de "Phantasmal Festering") et même Cannibal Corpse (cette séquence entamée à 2:56 toujours sur l’excellent "Phantasmal Festering"), Undeath ne réinvente rien mais prend soin néanmoins d’insuffler à sa formule un soupçon de personnalité comme pour mieux tirer son épingle du jeu. Alors non, nous ne sommes pas dupes (les influences sont évidentes) mais il faut reconnaître aux Américains un certain talent qui, une fois de plus, va faire de cette seconde démo une franche réussite.



Servi par une production particulièrement abrasive qui offre néanmoins toujours autant de lisibilité surtout lors de ces petits moments plus mélodiques (le groupe a fait appel de nouveau aux services de leur ami Ben Cultrara pour le mixage et le mastering de cette seconde démo), Undeath livre une fois de plus un Death Metal d’excellente facture, misant autant sur l’efficacité brute grâce à des séquences punitives redoutables ("Enhancing The Dead" à 0:32, "Phantasmal Festering" à 0:07, "Pursued Then Consumed" à 1:57) que sur le développement d’atmosphères particulièrement sombres et suffocantes (cette voix d’outre-tombe, ces riffs malfaisants et ces leads démoniaques, ces ralentissements au groove souvent irrésistible...). Un savoir-faire et une maîtrise indéniable qui font de Sentient Autolysis un vrai régal pour tous les amateurs de Death Metal coincé à l’orée des années 90.



Un cran au-dessus de la pourtant bien née Demo ‘19, Sentient Autolysis vient confirmer le potentiel flairé tout au long de ces cinq premiers titres proposés en début d’année en y apportant malgré tout un poil plus d’efficacité grâce à des compositions sensiblement plus abouties. La différence n’est pas flagrante mais pourtant, on sent bel et bien qu’Undeath a progressé entre ces deux sorties. Quoi qu’il en soit, à l’écoute de ces deux démos, il n’y aurait rien d’étonnant à voir les Américains signer sur un label comme 20 Buck Spin Records pour la sortie de leur premier album que l’on espère assez proche. Encore une preuve supplémentaire qu’en matière de Death Metal, la jeune garde américaine est parmi l’une des plus actives et intéressantes du moment.

