Adherent - Demo MMXVII Chronique Demo MMXVII (Démo)

Je sais que tu ne connais pas. Mais ne t’inquiète pas, moi non plus je ne connais pas. Adherent vient à nous avec sa Demo MMXVII, emballée dans une jolie K7 à l’ancienne aux couleurs passées du meilleur effet, armé d’un petit label méritant Solar Asceticists Productions et sa sous-division Le Recours aux Forêts Productions.



Américain, le groupe propose là un black metal à l’ancienne, très raw et surtout très atmosphérique. Six titres plus une reprise de Grand Belial’s Key (ce qui montre qu’ils ont du goût, au passage), le tout compacté en presque 32 minutes de musique.



L’intro est classique, sombre, inquiétante et légèrement planante, qui enchaîne sur le premier titre (Dreams in the Ethereal Forest), le plus long de la demo. L’ambiance n’est pas si éloignée du dungeon synth avec ses atmosphères ultra planantes, menaçantes certes mais également prenantes et immersives. Rien de révolutionnaire ici mais rien d’infamant non plus.



Tranquility I entre dans le vif du sujet avec un BM très raw donc, plutôt plaisant, sans chichi, bourré de distorsions mais non dénué de mélodies. Le choix du mid-tempo s’avère ici encore relativement payant puisque la structure peut évoluer à son aise et que l’auditeur peut s’immerger plus facilement. Les Tranquility suivant (II et III) reprennent des bases identiques : batterie mid-tempo, guitares dissonantes, mélodies aériennes noyées dans l’écho et voix sépulcrale. Rien d’innovant donc mais encore une fois, des titres plutôt plaisants, notamment lorsque le groupe, comme sur Tranquility II, s’amuse à « modifier » la structure du son, l’alourdissant d’un coup en pont central, brisant ainsi la dissonance. L’emphase est discrète mais présente et donne des atours pertinents aux morceaux, qui rendent l’écoute de nouveau réellement agréable (sur le III, avec l’apport des riffs déversant leurs trémolos).



Tranquility IV et V enfoncent le clou en axant cette fois-ci sur des tempi plus élevées sur les grattes mais en renforçant encore les aspects mélodiques (le pont central sur IV) et l’emphase en arrière-plan, en conservant, pour eux, le mid-tempo. Tranquility IV est, à ce titre, un très beau morceau de BM à l’ancienne, plein de nostalgie.



Ce premier effort d’Adherent (adepte en anglais, faux ami !) est, de mon point de vue, une vraie réussite. Pour tous les amateurs de BM à l’ancienne, bourré de mélancolie et doté d’un son root qui n’encombre en rien l’écoute (au contraire !), n’hésitez pas. Vous ferez des heureux et supporterez en plus un label aux jolies sorties.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE