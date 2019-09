Chevalier - Chapitre II Chronique Chapitre II (EP)





Intitulé sobrement Chapitre II, ce EP autoproduit a été mis à disposition dans un premier temps sous forme numérique (comme l’avait été son prédécesseur) avant d’être proposé en cassette par Temple Of Mystery Records (Pagan Altar, Outre-Tombe, Reversed...) et en vinyle par Gates Of Hell Records (Legionnaire, Traveler, Vultures Vengeance…). Au programme de ce dernier, trois nouveaux morceaux (quatre si l’on compte cette reprise de Brocas Helm présente uniquement sur la version LP) pour une durée d’environ vingt minutes. Le tout servi par une très chouette photographie signée de la chanteuse Emma Grönqvist.



Marchant naturellement dans les pas de son prédécesseur, ce nouveau EP renoue avec le Heavy/Speed qui a fait la renommée de Chevalier dans les milieux autorisés. D’ailleurs, les Finlandais ont une fois encore fait appel à leur ami Jori Meriläinen aka Gentry Lord pour la production de ces trois titres. On retrouve ainsi ce son naturel et dynamique qui faisait déjà le charme de



Un parti pris que n’entends pas trahir Chevalier puisqu’avec ces trois nouveaux morceaux, celui-ci continue notamment de rendre hommage à une scène française considérée par beaucoup comme l’une des plus singulières. ADX (dont le titre de ce deuxième EP est d’ailleurs un petit clin d’œil) et Sortilège sont les deux noms auxquels on pense instantanément à l’écoute de ce Chapitre II, notamment à cause de ces cavalcades épiques à perdre haleine et de ces lignes de chants mélodiques peut-être moins techniques que celles d’un certains Zouille mais néanmoins chargées en émotions. Bien sûr, ces deux groupes ne sont pas les seules influences de Chevalier puisque l’on pourrait également citer les Américains d’Omen ou de Brocas Helm et cela exactement pour les mêmes raisons.

En attendant, il n’y a rien à jeter sur ces trois titres particulièrement inspirés qui s’offrent d’ailleurs le luxe de s’étirer sur des formats assez peu orthodoxes pour le genre pratiqué (six minutes par titre en moyenne). Certes, le chant d’Emma Grönqvist fait parfois un peu grincer des dents (cette montée un peu limite entamée sur "The Messenger" à partir de 4:56) mais c’est là finalement le seul défaut de ce EP. Encore une fois, ce qui fait la force des Finlandais c’est donc cette énergie et cette intensité qui émanent de leurs compositions. Malgré un format allongé, le groupe parvient toujours à capter l’attention grâce à un rythme particulièrement soutenu, des changements de rythmes bien sentis, du riff ultra efficace, des solos plein de feeling et enfin des lignes de chants qui, pour changer, apportent une sacrée dose de féminité toujours aussi agréable.



