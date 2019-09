Darkend - Spiritual Resonance Chronique Spiritual Resonance

Jean-Clint ! EH, JEAN-CLINT ! JEAAAAAAAAN-CLIIIIIIINT, rahahahahahaa. Je sais, je suis sûr, je suis certain que notre frère chroniqueur Jean-Clint a eu les yeux plutôt rond en voyant la note que j’ai mise à cet album de DARKEND. 8.5/10. Et facile en plus. Avec l’envie de mettre 9 !



Pourtant j’avoue que c’était pas gagné à la base. Je n’étais jamais plongé dans le groupe pourtant estampillé black sympho, moi qui en suis fan. C’est à cause de l’imagerie, c’est à cause de la nationalité, c’est à cause de commentaires peu flatteurs que j’avais lus. Je sais, je sais, je sais très bien même que l’Italie s’est rachetée. Elle propose désormais un bon nombre de formations intéressantes, mais « black metal sympho italien », ça sonnait mal à mes oreilles. Du coup j’avais volontairement ignoré les albums de 2010, 2012 et 2016. Et ce quatrième album, Jean-Clint n’a pas voulu le chroniquer, il l’a trouvé plat et apparemment chiant.



Moi, j’ai plongé. Mais profondément ! Normal, je suis très ouvert au black metal de pucelle. C’est à dire du black facile d’accès, sans grand mérite, mais avec une accroche de fou. Normalement, un habitué du BM ne tombe pas dans les gros panneaux. Moi si. En fait, j’ai kiffé cet album. Et j’ai honte. D’être une pucelle, mais aussi d’avoir cet horrible verbe qui me vient en tête : « kiffer ». Mais c’est le verbe qui s’impose ! Spiritual Resonance est un album qui sert à kiffer. Kiffer sa mère ! Kiffer sa race !



C’est que nous avons là un groupe de petits malins. 6 membres principaux qui piochent comme des fenecs dans ce qu’ont fait des formations ultra-connues et qui le resservent avec une prod bien clean, et suffisamment de talent pour ne pas être taxés de copieurs. Ces 6 musiciens sont plus ou moins les mêmes que sur l’album précédent, avec juste un changement au niveau de la basse : Vinterskog remplace Specter. On remarquera aussi que les invités sont bien moins nombreux. Alors que The Canticle of Shadows faisait fort en incluant les vocaux de Kvarforth (SHINING), Attila (MAYHEM), Sakis (ROTTING CHRIST) et Labes (ABYSMAL GRIEF), il n’y a ici que la chanteuse de WARDRUNA, Lindy Fay Hella, qui est venue faire coucou. Mais quel coucou ! Son intervention sur « With Everburning Sulphur Unconsumed » est mémorable. Des vocaux féminins puissants qui giclent à la 2ème minute, c’est... pfiou... imparable. J’ai beau savoir qu’ils arrivent, j’ai le rictus de jouissance précoce qui me marque le visage à chaque fois.



En fait, il y a seulement 6 morceaux sur cet opus, et c’est aussi une très bonne décision. Chacun arrive ainsi à se démarquer, à avoir son originalité. Et la durée totale est suffisante. 42 minutes qui ne donnent aucunement l’impression de remplissage. Ni l’envie d’en avoir plus, c’est vraiment un dosage parfait. Comme, donc, les artifices divers employés. DARKEND se range dans le black sympho, un peu par commodité, mais il se comparera avec du CRADLE OF FILTH du XXIème siècle pour les mélanges black death sucrés aux riffs envolés et accompagnés de piano et clavier. Il se comparera avec le BEHEMOTH actuel pour tricoter des compositions agressives mais catchy. Il se comparera avec ROTTING CHRIST pour saupoudrer certains passages d’ambiances ritualistes. Il se comparera même à HIMINBJORG pour balancer un chant clair des sommets enneigés sur « The Seven Spectres Haunting Gethsemane ».



Sur les six morceaux, il y en a cinq qui me renversent. Qui me font « kiffer » ! Les pistes 1, 3, 4, 5 et 6. Il y a des mélodies dingues, des placements de piano ultra épiques, des choeurs imparables ! La piste 2 ? En fait elle prend des accents un peu trop ritualistes, avec un rythme lent qui appelle Satan sur 5 minutes. C’est du bon, mais ça n’atteint pas l’excellence du reste.



Alors j’assume mon plaisir. J’ai écouté cet album une vingtaine de fois. Je vais le remettre quand j’aurais envie de morceaux qui me mettent la pêche. Et même s’il se fait critiquer pour son côté « commercial », je ne pourrai pas nier qu’il m’a terriblement botté !

2019 - Dark Essence Records Black Metal de pucelle notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 9/10

plus d'infos sur Darkend

Black Metal de pucelle - 2006 - Italie

nouveaute A paraître le 13 Septembre 2019

écoutez With Everburning Sulphur Unconsumed

vidéos With Everburning Sulphur Unconsumed

Darkend

Extrait de "Spiritual Resonance"

tracklist 01. The Three Ghouls Buried at Golgotha 02. Scorpio Astraea High Coronation 03. With Everburning Sulphur Unconsumed 04. Vessel Underneath 05. Hereafter, Somewhere 06. The Seven Spectres Haunting Gethsemane

Durée : 41:27