Je sais. Il s’agit là de néofolk, un style que j’adore mais dont, peut-être, tu penses qu’il n’a rien à faire sur Thrashocore. Tant pis pour toi parce que chronique, il y aura. D’abord parce que Kruksog est bulgare et que sa demo aux belles couleurs épia Foster Prudence m’a attiré l’œil. Ensuite, parce que c’est toujours bien d’ouvrir son esprit et ses oreilles (et même ses yeux car la jeune femme à l’origine du projet est…pulpeuse, ce qui ne gâte rien). Enfin, parce que cette demo, comme beaucoup des disques qui sortent de chez Solar Asceticists Productions ou de sa sous-division Le recours aux Forêts, est agréable.



Alors oui, il n’y à là que 5 petits titres pour moins de 13 minutes de musique. Et alors ? Driftwood Tavern ouvre gentiment l’album par de beaux accords de guitare sèche mélancoliques. Le son est excellent, très chaud, très profond alors que quelques petits arrangements prennent place et qu’une jolie voix féminine s’insère au milieu du vent. Draufgänger enchaîne avec des atours plus nettement médiévaux, ce qui sera le fil rouge de l’album. L’ambiance très moyenâgeuse constitue l’attrait essentiel du groupe, la guitare sèche comme les voix éthérées ne faisant finalement qu’appuyer davantage encore le propos. La flûte qui parsème le morceau apporte sa touche nostalgique.



Rien de révolutionnaire ici mais des compos plaisantes, sauf à signaler parfois, comme sur Draufgänger, quelques fausses notes dans la voix… Malgré tout, quelques idées parfois viennent se glisser, comme ces aspects plus « musique grecque » sur Mercenary Moss ou les riffs de guitares plus « scandés » que véritablement joués. Sur Perun et sur The Barracks, la guitare change encore de tonalité, se faisant plus chaude, plus dark rock comme la voix, qui enveloppe davantage.



Finalement, on regrettera simplement le côté un poil décousu de la demo, où certains titres passent d’un style à un autre ainsi que la durée limitée du tout. Pour autant, cette demo reste bien agréable à l’écoute, sans prétention et comporte son lot de petites idées qui mériteraient sans doute d’être creusées à l’avenir.

