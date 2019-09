Thanamagus - Incorporeal Passage Chronique Incorporeal Passage (Démo)

Retour à Portland aujourd’hui puisqu’après Autophagy, Fetid et Grave Dust, nous allons aborder ensemble le cas de Thanamagus, jeune trio ayant sorti en début d’année sa première démo baptisée Incorporeal Passage. Comme souvent, celle-ci fût d’abord diffusée via Internet par le groupe lui-même avant que certains labels ne se décident à en presser quelques exemplaires. Ce sont les Italiens d’Unholy Domain Records qui s’y sont collés dans un premier temps avec une version cassette parue au début de l’été suivie quelques jours plus tard par un 7’’ édité cette fois-ci par le label hollandais Seed Of Doom (Apparatus, Charnel Altar…).



Formé il y a peu, Thanamagus n’a pas manqué d’attiser ma curiosité et cela en grande partie à cause d’un line-up pour le moins alléchant. Si le nom de Nick Alosio (guitare) ne vous dit rien, c’est normal. A priori le garçon n’a joué dans aucun autre groupe véritablement digne d’intérêt. Par contre, les noms de Jonatan Quintana (chant, guitare, basse) et Charles Koryn (batterie) devraient déjà vous évoquer plus de choses. Le premier joue en effet dans Grave Dust et Ritual Necromancy alors que le second occupe les rangs de formations telles que Funebrarum, Ascended Dead, Extraneous ou Necrosic. Je vous sens fébrile tout d’un coup, non ?



Expédiée en sept minutes et quinze secondes, Incorporeal Passage ne compte malheureusement que deux petits morceaux. C’est évidemment trop court et pourtant cela suffit amplement pour prendre la pleine mesure du talent des trois américains qui, à défaut de révolutionner quoi que ce soit, ne manquerons probablement pas de susciter l’intérêt de tous les amateurs de Death Metal façon Immolation.

Principale source d’inspiration du trio de Portland, on retrouve chez Thanamagus ce même riffing monolithique aux subtilités rythmiques caractéristiques du jeu de Robert Vigna (flagrant sur ces séquences mid-tempo entamées dès 0:44 sur "Lowermost Dispiritedness" et 0:51 sur "Unburied Whispers"). Mais ce ne sont pas les seules ressemblances que l’on peut trouver tout au long de ces sept minutes puisque de la voix de Jonatan Quintana (intonation, placement, phrasé...) aux accélérations explosives et chaotiques en passant par cette production dense et écrasante, on retrouve beaucoup de ces éléments qui font le charme du groupe de Yonkers, New-York. Manque toutefois à l’appel ces quelques solos mélodiques mais c’est à peu près tout.

Alors les vieux aigris et autres rabat-joie auront sûrement vite fait de crier au scandale et de s’en retourner à leurs vieux albums fétiches. Personnellement, je ne boude pas mon plaisir d’autant que ces deux titres sont tout de même savamment exécutés. Cela peut sembler évident vu le CV de ces jeunes gens décidément plein de talent mais cela n’enlève rien à l’appréciation que l’on peut porter notamment à ces riffs sombres et torturés ("Lowermost Dispiritedness" à 0:23 et 1:07, "Unburied Whispers" à 0:17), ces mid-tempo et autres ralentissements ravageurs ("Lowermost Dispiritedness" à 0:44, 1:07 et 2:15, "Unburied Whispers" à 1:21 et surtout 2:30) ainsi que ces quelques accélérations punitives toujours très bien senties ("Lowermost Dispiritedness" à 1:01 et 2:59, "Unburied Whispers" à 0:17 et 1:35). Bref, une franche réussite malgré une identité réduite à peau de chagrin.



Alors oui, le Death Metal de Thanamagus ressemble à s’y méprendre à celui d’Immolation. Mais, d’abord, on a vu pire comme source d’inspiration. Ensuite, Thanamagus à le bon goût de faire ça avec beaucoup de talent et d’efficacité. Enfin, ces deux titres défoncent, tout simplement. Maintenant, si ce genre de détail est pour vous rédhibitoire, il ne vous reste plus qu’à passer votre chemin. Moi, je retourne m’écouter ça avec grand plaisir.

